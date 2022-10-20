一天吃5餐！江宏恩自曝三年來不胖反瘦妙招

【特別企劃】

身為台灣的八點檔劇迷，對江宏恩一定不陌生！江宏恩秉持著「對於不同的角色，需要調整自己用不同的狀態呈現」，三年多前他曾因拍戲讓體重直飆90大關，在鏡頭前走鐘後被網封「肥龍」，之後他開始積極瘦身，除了飲食控管、固定運動外，搭配年賣50萬組的「日夜塑崩」，讓他2個月瘦下13公斤，持續使用後三年共減去了29公斤、完全沒復胖！減重成果好到朋友差點認不出他來！

「日夜塑崩」已熱銷十年，在網路、實體通路都是銷售冠軍，還創下讓全台減下20萬公斤的盛舉！業者為了讓消費者能更輕鬆快速打破減重停滯期，今年直接將產品5倍升級成「日安晚安塑崩爆燃組」，除了原有成分外，再加入多種日韓美專利成分，就是要讓你健康瘦、輕鬆瘦！

全面5倍升級！專利雙纖維 不受肥胖類型通通有效

現在全面5倍升級的「日安晚安塑崩爆燃組」，不論日安或晚安塑崩都含有原本是日本松谷博士為搶救愛女所研發的「標靶二型專利纖維」，這款纖維已經讓博士因遺傳疾病而暴飲暴食發胖的兩個女兒都在二個月剷掉50、60kg；這次業者又再加上林原博士研發的「IMD擊破纖維」，雙纖維成分能達到不受肥胖類型或基因缺陷皆能鎖定搜尋全身囤積物、包覆油醣澱粉並阻斷吸收、清除體內廢物並5倍崩脂的驚人效果！根據數據顯示，持續使用「日安晚安塑崩」3週後，便能抑制體內高達52%的脂肪吸收，針對減肥停滯及病態型肥胖皆有提升代謝15倍功能。

日間阻斷排空 夜晚燃燒代謝 24小時體內瘦身不間斷

除此之外，升級後的「日安塑崩錠」裡也保留原含有的日本專利枇杷葉、白腎豆，能夠可燃燒體內脂肪、控制糖分攝取並有效阻斷澱粉吸收、抑制熱量，且再增加「韓國專利享瘦菌」，能夠增加腸道瘦菌，只要瘦菌多不但不容易胖、排便也能更順暢；「晚安塑崩膠囊」則是除了原含有的日本專利五味子、辣木葉，能提升睡眠品質、加強代謝外，也再增加「歐美專利C3薑黃」，讓全身消耗能量提升500%、燃脂力強化10倍，多種專利成分互相作用，平均10天就可減2-6kg，讓你白天越吃越瘦、晚上越睡越瘦，24小時瘦身不間斷！

親身實測鏟30公斤！江宏恩瘦的超有感

現在的江宏恩不但在演藝圈有「瘦身大王」、「瘦身活教材」的稱號，不少明星、劇組人員也因為他的分享而瘦身成功。江宏恩笑說：「以前只靠節食真的很痛苦，又怕復胖，自從使用日夜塑崩後，讓我順利瘦下來外，這次5倍升級的『日安晚安塑崩爆燃組』想必效果更好，現在我也用它來維持身材，因為我發現減肥其實不難，能不復胖才是最難的！」

全面五倍升級「日安晚安塑崩爆燃組」哪裡買?

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

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