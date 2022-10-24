韓國瑜酸陳時中愁眉苦臉：笑一點不是很可愛嗎？男人要大器

▲前高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者李毓康攝）



記者鄭佩玟／台北報導

對於前高雄市長韓國瑜批評民進黨台北市長候選人陳時中拜票時愁眉苦臉、顏值也不如國民黨台北市長候選人蔣萬安，陳時中今（24）日說，顏質是天生的，至於與選民見面有這樣的指教，自己就盡量展現他的笑容。韓國瑜今晚接受趙少康《少康戰情室》專訪再談「顏值說」時則直言「笑一點不是很可愛嗎？」，民主政治沒必要殺得你死我活，可以很歡樂、快樂。

韓國瑜今接受《少康戰情室》專訪，主持人趙少康又問及此事，陳時中今天受訪時回應顏值是天生的，如果跟選民見面的時候有這樣的指教，就儘量要展現笑容？韓國瑜則先讚蔣萬安給人感覺就是散發朝氣、開朗活力，「每天如果愁眉苦臉，好像被欠錢不還，市民會以誰為驕傲。」

趙少康進一步追問，是否覺得蔣萬安愈來愈有自信？韓國瑜指出，在讚美中長大的孩子驕傲無比，但打罵中成長的孩子畏首畏尾，挑戰中長大的孩子，敢迎接困難，至於蔣萬安之前一天到晚被修理，現在正在挑戰中，所以愈來愈強大。

另外，韓國瑜也說，「陳時中不管做什麼好像都動輒得咎，愁眉苦臉」，但「笑一點不是很可愛嗎？」，民主政治沒必要殺得你死我活，可以歡樂、快樂吧！「但陳時中選的不快樂，這場選戰他一定是始料未及」，以為乾隆皇帝下江南，大家都歡呼、很輕鬆。韓國瑜也搬出國民黨高雄市長候選人柯志恩舉例，「她本性就很快樂，場子來人多人少都笑咪咪」。

韓國瑜認為，現任高雄市長陳其邁以前跟自己選舉，都很不快樂，「台灣選舉太多殺伐，搞得大家面目都扭曲，男人重點不在顏值，在於大器啦！」