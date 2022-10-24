逆轉！彰化縣議員洪本成曾涉貪汙　確定「保住候選人資格」

▲彰化縣議員洪本成。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨彰化縣議員洪本成今年登記參選尋求連任，而中央選舉委員會日前以他曾犯貪污案被判處免刑確定，應屬有罪判決，剔除其參選資格，他緊急向法院聲請假處分。台北高等行政法院裁准，在本案訴訟終結之前，洪得以候選人身分繼續參選，中選會不服提起抗告，而最高行政法院24日裁定駁回抗告，全案確定。

洪本成曾任彰化縣溪湖鎮鎮民代表會7連霸鎮民代表，並擔任過鎮代會副主席與主席，2018年當選彰化縣議會第19屆議員，今年登記參選彰化縣第五選區議員尋求連任，中選會14日卻以他2002年曾被起訴貪污罪嫌為由，依《公職人員選舉罷免法》第26條「曾犯貪污罪，經判刑確定」規定，剔除他今年參選資格。

洪本成聲請台北高等行政法院定暫時狀態假處分，主張當年貪污案他獲判「免刑確定」、並非「判刑確定」，應不構成不得登記參選的法定事由，因大選即將在本月（10月）21日辦理候選人號次抽籤、情事急迫，因此在提起撤銷之訴前，請求法院准許暫列為候選人繼續參與選舉活動。

法官審理認為，被剔除參選資格，對候選人的參政權屬重大損害，無法用金錢補償，洪本成聲請確實符合法定急迫性，且洪男貪污罪判決免刑確定後，仍多次參選並擔任公職10多年，中選會剔除其參選資格，未必沒有錯誤，且中選會引用《公職人員選舉罷免法》條文，也有違比例原則而可能違憲，如洪男提起撤銷之訴，勝負尚難預料。

法官認為，洪本成一旦提告撤銷中選會取消他參選資格的行政處分，有勝訴可能，則取消參選資格造成的損害重大且無可回復，即使勝訴也沒任何實益，因此裁准洪男本件聲請，中選會應暫列洪男為彰化縣第五選區縣議員候選人，於訴訟終結前，得以候選人身分參與選舉活動，若洪男當選後才敗訴確定，仍可藉由提起當選無效訴訟補救。

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