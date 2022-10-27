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油漆工懷疑女友偷吃！利剪奪命還嗆目擊者「當作沒看到」

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲油漆工殺害女友，還對其他人說「當作沒看到」。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園曾姓油漆工懷疑檳榔西施林姓女友外遇，去年4月間衝到檳榔攤談判，雙方一言不合，曾男竟持剪刀刺殺女友頭、頸部，女友倒臥血泊慘死。曾男還對檳榔攤其他員工嗆聲「當作沒看到」。一審將曾男判刑15年，案經上訴，高等法院二審27日仍將他判刑15年，可上訴。

判決指出，曾男林女交往後同居，雙方因故時有口角、肢體衝突，曾男又曾有恫嚇林女的行為，林女憤而搬出。案發於去年4月間，曾男在臉書上發現林女與其他男子有親密合照，心生不滿。上午5點多，他就臉書傳私訊給林女，對照片質問；林女否認有親密關係。但曾男越想越不滿，下午兩點多，曾男預藏一把可拆成兩片的利剪，並開車到林女的檳榔攤，找林女對質談判。

2人在檳榔攤上大吵，檳榔攤的另一名西施認為2人太吵、影響做生意，因此出言制止。曾男就把林女拉到一旁休息中的薑母鴨店中繼續談判，由於曾男不斷質疑林女出軌，他就將身上利剪拆成兩片，以雙手各持一片利剪的方式，先恫嚇林女，並刺傷林女小腿。林女受驚嚇後，下跪求饒，但曾男認為林女的說詞迴護對方，怒氣更甚，情緒失控，雙手持利剪狂刺林女頭、頸、胸腹，林女因頸動脈銳器傷及氣管壁刺穿傷致血液噴濺而大量出血，引發出血性休克，倒臥在血泊中。

曾男行兇後，回頭經過檳榔攤，還對該名西施說「當作沒看到」，隨即逃逸。林女的同事見林女遲未回來，前往查看，才發現林女已經遭殺害，趕緊報警。警方隨即逮捕曾男，檢方依照「家暴殺人罪」對他提起公訴。

法院審理時，曾男否認行兇殺人。他辯稱，當時僅有先刺了林女的小腿，林女下跪後，他因為中風雙腳站不穩，再加上林女拉扯他的手，所以剪刀就「順勢刺到她左邊的脖子一下」；他說他真的不知道林女身上為何會有其他傷口，懷疑是他離開後，有人進去傷害林女。法院比對凶器與林女身上傷口，並其他客觀證據，立刻戳破曾男瞎掰的說詞，一審法院因此將他判刑15年。

案經上訴，高院27日二審宣判，駁回上訴，維持15年的刑度。高院指出，本案檢方上訴請求改判無期徒刑、曾男也上訴請求輕判，但經審酌後，認為曾男行兇後不顧被害人死活，甚至還阻止他人說「當作沒看到」；犯後又杜撰被害人曾經侮辱他，再加上並未賠償，惡性確實重大。但經嘉義大學鑑定後，認為曾男頗有矯正以再社會化的可能，故此不判處無期徒刑；不過若減輕刑度，恐有違公平正義原則，所以高院駁回上訴，維持15年的刑度。

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