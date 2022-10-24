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只租不賣！ 彰化首座社會住宅開工 　275戶+育嬰+日照

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化第一座社會住宅開工，縣長王惠美(左)，民進黨縣長候選人黃秀芳(左)。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第一座社會住宅「學士安居」今上午在彰化市盛大動土，縣長王惠美與民進黨縣長縣長候選人黃秀芳登記參選後首次同框，雙方在致詞上展現各自的亮點，黃秀芳提到她去年還親自帶周邊住戶到林口參觀社會住宅，而王惠美則表示打造青年宜居的城市一直都是縣府努力的目標，更感謝有民代立委共同推動。

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美表示，感謝中央、各級民代的協助，彰化縣的第一個社會住宅「學士安居」動土了，地方建設往往需要中央地方通力合作，這就是成功的範例，感謝中央選在彰化規劃「只租不售」的社會住宅，縣政府將全力配合，中央未來預定在彰化規劃興建11處社會住宅，已著手進行有三處包括彰化的學士安居及員林靜修好室、和美德美好室，且縣政府也提供鹿港、溪湖兩塊土地，期盼中央也能盡速來規劃，縣府也會全力來配合。

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃秀芳說，「學士安居」從一開始討論建造，當地復興里里民就有諸多擔心，因此去年初她就帶里民到林口社宅參觀，里民也表達希望有社區活動中心，今天的簡報中也規劃里民集會中心，加上托嬰中心、日照中心，她很感謝營建署和住都中心這麼快籌蓋彰化縣第一處社會住宅。

內政部政務次長花敬群表示，全國都在興建社會住宅，未來希望彰化能有2000戶，目前預定規劃有11處，首先在「學士安居」社會住宅共275戶，也擁有日照中心及日托的空間來服務周邊住戶，社會住宅將能協助青年及弱勢用低價租居住在優質環境，未來希望地方與中央一起努力，為民眾創造更高福祉。

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

工務處表示，國家住都中心「學士安居」位於復興里學士街與竹和路200巷48弄所夾街廓，基地街廓近彰化師範大學，步行即可到達，校門口也提供共享自行車做短程出行使用，公車路線也相當齊備，交通便捷，社宅亦將規劃設置托嬰中心及日間照顧中心等社福設施，創造友善鄰里關係。

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

建築規模為地上10層、地下2層，將提供275戶社宅單元，預計2025年中完工。未來台鐵金馬站與台中捷運綠線延伸也將行經學士安居社宅北側，預期發展更將蓬勃。彰化市為全台人口數最多的縣轄市，彰化首案即落腳於此，期能提供彰化就學就業人口居住新選擇，也能做為彰化經濟發展最堅強的後盾。

▲彰化第一座社會住宅開工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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