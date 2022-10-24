憂邊投票邊開票重演　藍委要求「集中開票」中選會：不符法規

▲前國民黨立委丁守中。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

面對九合一選戰，國民黨立委洪孟楷24日質詢時提到2018年「邊投票邊開票」亂象，擔心再次影響到選舉的公平性，建議中選會應等每個直轄市、縣市內所有投票所都投票完畢後，再一起進行開票作業。對此，中選會回應，此與現行選罷法有所未合，而中選會主委李進勇強調，雖不可能做到「分秒不差」，但有把握不會讓問題再重演。

2018年11月24日九合一大選與10項公投同時進行，由於從選票到投票動線都異常複雜， 從上午8點起至下午4點投票截止，不少投開票所外仍是大排長龍，更出現部分投開票所已經在開票，隔壁投開票所卻還有民眾等著投票的狀況。最後，當時國民黨台北市長候選人丁守中以3252票的差距敗給爭取連任的柯文哲。

丁守中認為投票過程中有諸多疏失，聲請重新驗票，並繳交保證金428萬餘元，驗票最後結果確認丁守中獲得57萬7096票，當選的柯文哲獲58萬663票，2人差距擴大為3567票。

丁守中隨即提出選舉無效之訴，控告中央選舉委員會、台北市選委會等單位，包含「一邊開票、一邊投票」、「棄姚保柯」的「棄保效應」等等選務違法失職亂象，要求重新投票，最終敗訴。

由於今年底九合一選舉還搭配18歲公民權的修憲複決案，國民黨立委洪孟楷質詢時，擔憂2018年「邊投票邊開票」的現象會再重演 。他指出，個別幾個學校或投票所可以做到「分秒不差」不會邊投票邊開票，但是排隊人龍人數不同，現在科技更進步，民眾在排隊過程中就可以看直播開票，恐影響選民投開票的行為，建議至少要等整個縣市都投票完畢才開票。

不過，中選會主委李進勇回應，不可能做到「分秒不差」，中選會有把握避免2018年「邊投票邊開票」亂象重演，縣市選委會都有緊急應變機制，但若是一個投開票所出問題，通令全縣停下來，這樣會更亂。

中選會說明，公職人員選罷法第19條第1項但書規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。同法第57條第5項前段規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。故選舉人或投票權人於下午4時前到達投票所，依上開規定，仍可投票，至個別投票所則係於投票完畢後即依法改為開票所進行開票。

中選會也表示，我國投開票制度係採「投開票合一制」，非採集中開票制度。是以，按公職選罷法規定，投票所於投票完畢後，應即改為開票所，當眾唱名開票，使開票作業於投票完畢後即接續辦理。

亦即，中選會及所屬選委會法辦理選務，依公職選罷法相關規定，尚無部分立法委員所指有集中開票或其他開票制度的法律依據。

此外，有關個別投票所之秩序維持，中選會表示，投票日下午4時止，主任管理員應即宣布投票時間截止，對投票時間截止前到場之選舉人或投票權人則仍應准其投票；至投票時間截止時點確認後，會有選務工作人員站於隊末並持投票排隊終點之手持標語，確實執行隊末管制作業，並由警衛人員協助維護現場秩序。