侯友宜、盧秀燕、蔣萬安人氣爆棚　票選活動率先「破萬」

▲蔣萬安、盧秀燕與侯友宜。（圖／合成圖）



記者陶本和／台北報導

2022九合一大選進入倒數，《ETtoday新聞雲》舉辦百里侯集氣應援活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕與國民黨台北市長候選人蔣萬安魅力驚人，人氣票選統計至今（24日）中午，都衝破1萬票大關；而民進黨陣營，以高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲最夯。

統計截至24日中午12時左右，六都方面，侯友宜獲得1萬4000多票持續維持領先；其次是目前拿下1萬1500多票的盧秀燕；第三則是拿下1萬500多票的蔣萬安，而他們也是目前「唯三」得票破萬的三位候選人。

在民進黨陣營方面，人氣最高的是高雄市長陳其邁獲得7000多票，其次是台南市長黃偉哲拿下5400多票，第三則是桃園市長候選人鄭運鵬的2500多票。

至於外界關注的台北市長「三角督」選戰，同樣截至今天中午的戰況，蔣萬安以1萬500多票位居領先；無黨籍候選人黃珊珊則以3500多票居次；陳時中則是3200多票，居三人之末。

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止。讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的參選人應援。

投票辦法方面，有區分免費票、東森幣票。首先，免費票部分，每一位讀者每日可以獲得5張免費票，單日最多可投5個選區的1位候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

▼《ETtoday新聞雲》舉辦「百里侯集氣應援」活動，17日上午10點整正式開跑，預計於11月11日截止。

