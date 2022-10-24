陳時中競辦曝：風災時不只柯文哲忙輔選　發言人還度假飆歌

▲陳時中競選總部今天上午舉行「柯P掉漆的管理學」記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市上周豪大雨災情頻傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻在外縣市輔選，引發爭議。民進黨台北市長候選人陳時中競總24日舉行記者會，諷刺「柯P掉漆的管理學」；台北市議員江志銘會中公布一張10月16日台北市發言人陳智菡正在度假唱歌的照片，要求必須公開道歉，並辭去市府相關職務。

陳時中競選總部今天上午由發言人羅浚晅、林聿禪，以及台北市議員江志銘、簡舒培、陳賢蔚舉行「柯P掉漆的管理學」記者會。

江志銘會中出示一張10月16日陳智菡度假唱歌的照片。他質疑，台北市發生災害的第一時間，柯文哲告訴大家，國民要自己負責，發言人也告訴大家有隨時掌握，但是這張照片顯示，當風災發生的時候，發言人還在度假、歡唱，顯然是硬拗 、公然說謊，這樣的發言人已經不適格擔任台北市政府任何職務，要求陳必須公開道歉，並辭去市府相關職務。

陳賢蔚批評，尼莎颱風造成很多民眾車輛泡水，甚至有民眾在水門外涉水試圖離開水門、擔心自己性命安危，還有里長在土石流勘災躲過一劫的同時，台北市長在外縣市輔選、副市長在家裡、發言人在度假，請問整個台北市政府是不是沒有辦法做出即時救災因應？沒有辦法苦民所苦？他要強烈譴責台北市政府，他認為該賠就賠、該承擔就承擔，請柯市府不要再推託、卸責。

簡舒培也說，台北市整個SOP在柯P的管理之下，完全掉漆，柯文哲還好意思大言不慚、厚臉皮公布新書，甚至講別人因為沒有去過美國不懂SOP，柯文哲怎麼好意思把所有去美國留學的人拖下水？請問導致50多輛車泡水、12個人受困水門外，就是柯文哲的SOP嗎？

羅浚晅表示，當醫生有一句話「視病猶親」，如果那時水門外有一輛車是柯文哲的，會怎麼做？如果被困在水門外的人是柯文哲的親人，會怎麼做？他說，陳時中表達得很清楚，當城市開始下雨，就要把所有配套想好，他也絕對不會在救災時人不在災害應變中心，呼籲所有的台北市民做出睿智的選擇，選擇一個可以把台北帶往進步、快樂、快速成長城市的候選人。