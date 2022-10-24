台三線BMW自撞後座「棉被裹屍」！竟因債務糾紛遭活活打死

▲台三線棉被裹屍案，主謀徐姓男子遭判刑定讞。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣橫山鄉台三線2020年間發生一件BMW自撞車禍，警方到場處理時，竟在車內發現一具男屍遭棉被包裹。經過追查後，查出是徐姓男子因債務糾紛，帶著多名小弟將被害男子凌虐殺害後棄屍。一審將徐男判刑18年、二審改判16年，全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

判決指出，死者彭姓男子與徐男2人間，因為200萬元贓款分配不均，發生糾紛。彭男在案發前數月，先對徐男展開暴力追討，痛毆徐男，之後更將徐男的BMW典當30萬元花用。徐男不滿，遂於2020年11月間展開大反擊，在案發當天晚間，帶著多名小弟，以計謀將彭男約到新竹芎林鄉、徐男叔叔擁有的鐵皮屋內。

2人進行不對等談判，徐男大怒，指示屬下持電擊棒電擊彭男身體及大腿，徐男自己也徒手狂毆，還拿手槍槍托及水果刀刀柄，用力敲擊彭男頭部，彭男臀部、右小腿及右腳踝也遭到數刀穿刺。眾人不斷凌虐彭男，最後彭男滿臉是血、躺在鐵皮屋前地面掙扎喊痛吶喊：「志明相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你。」由於聲響太大，徐男叔叔要求眾人離開，徐男等人將彭男塞上他的BMW後，駕車離開。

不料車輛開到橫山鄉台三線上，徐男小弟在後方大叫「斷氣了」，徐男一聽大驚，車輛隨即失控、自撞中央分隔島。一夥人擔心警察找來，趕緊將斷氣的彭男以棉被包裹後，丟在BMW後座倉皇逃離現場。警方到場後赫然發現命案，循線逮捕徐男及5名小弟，全案依照「殺人」、「強盜」等罪嫌，提起公訴。

一審將徐男重判有期徒刑18年，其餘同夥分別遭判9年到1年8月不等刑期。上訴二審後，改將徐男判刑16年，其餘被告也均獲得減輕，改判9年到1年4月不等刑期。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。