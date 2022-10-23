追求公平法院！法界普遍認為「聲請法官迴避」制度頗有欠缺

▲追求公平法院，學界、律師界均認為，我國聲請法官迴避度需要更開放。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

為了追求「公平法院」的理念，我國訴訟制度上設計有「法官迴避」制度。而台灣大學22日下午舉行「公平法院及法官迴避研討會」，會中學界、律師界普遍認為，該制度中的當事人「聲請法官迴避」制度頗有欠缺，幾乎名存實亡；因此建請司法院採取開放態度，不應再保守看待「法官迴避」制度。

本次研討會由七法股份有限公司主辦，並由全國律師聯合會人權保護委員會、台北律師公會人權委員會、台灣人權促進會共同協辦。而所謂「公平法院原則」，根據《法律維基》網頁解釋，乃「法院之前人人平等；當事人有受獨立、超然、公正的法庭為公平、公開審判之權利。 為了達到所謂公平法院之目的，除法官於審判時需中立外，亦需獨立、不受任何的干涉，意即法官獨立性原則。」在此原則下，確保當事人案件進入法院後，確保案件給無偏見的法官審理，就是「公平法院原則」的體現。

我國訴訟制度中也有「法官迴避」制度，除了法官可以自請迴避以外，案件的當事人也可「聲請法官迴避」。不過「聲請法官迴避」制度，除了法官與當事人間有特殊的親屬、職務、案件關係以外，更重要的是需要法官執行審判會有「足認其執行職務有偏頗之虞者」，這也成為本次研討會重要的討論內容。

研討會一開始由全國律師聯合會副理事長許雅芬致詞，她提到公平法院的形象，就會聯想到雙手分持天秤和長劍、蒙上雙眼的「正義女神」；她解釋，天秤代表公正、長劍代表正義，蒙眼代表不受外在影響。所以她認為建構公平法院和法官迴避制度至關重要。

研討會首場由中央研究院法律學研究所研究員廖福特擔任主講人，他提到聯合國班加羅爾司法行為準則，他提到國際審查委員會認為我國法官迴避制度不符公政公約的要求，認為我國應該放寬刑事法官迴避的要件，不限於「參與過前審裁判後，再參與同一案件的裁判者」，只要是法官不能公正判決，或對任何一方有偏見或成見，就應自行退出審理。

此外，東海大學法律系副教授劉芳伶認為，無論通常或特別救濟程序，若上下級審由同一法官審理，即是剝奪被告審級平等性，有違「公平法院原則」。台灣大學法律系教授薛智仁認為，當事人質疑法官有偏頗之虞，如同挑戰皇后的貞操，法官會傾向團結起來捍衛同僚，所以大多駁回當事人聲請，這也讓該制度形同名存實亡。