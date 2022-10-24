王毅「破格入局」料成外交體系頭號人物　曾任國台辦主任簽署ECFA

▲王毅出席在柬埔寨舉行的峰會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大新一屆政治局委員23日出爐，72歲的中央外事辦公室主任楊潔篪未在名單內，而69歲的中國外交部長「破格入局」，被認為很可能接替楊潔篪的位置，成為外交體系第一號人物。

在二十大人事落定前，外界就預計王毅會晉升政委，成為大陸首位「知台派」外事高官，扛起抗美大旗。不過，王毅已經69歲，此番入局打破了「七上八下」的慣例，即67歲以下晉升、68歲以上卸任。

王毅於2008年6月至2013年3月，曾擔任國台辦主任， 在任5年期間，兩岸關係得到明顯改善，包括簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）、實現航空、海運、郵路「三通」等。他2013年晉升中國外交部長，風格逐漸走向「戰狼外交」，2018年升為國務委員並兼任外長。

對台方面，王毅態度強硬，他9月24日出席第77屆聯合國大會一般性辯論時強調，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一，「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅會晤。（圖／路透社）

針對美國眾院議長裴洛西訪台一事，王毅曾指出，美國犯了3方面錯誤，一是粗暴干涉中國內政，二是縱容支持「台獨勢力」，三是蓄意破壞台海和平，並將「破壞台海和平」責任推給美方。

二十大中央政治局委員比十九大少一人，共24人，分別是丁薛祥、習近平、馬興瑞、王毅、王滬寧、尹力、石泰峰、劉國中、李希、李強、李干傑、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、趙樂際、袁家軍、黃坤明、蔡奇。此名單按姓氏筆畫為序排列。