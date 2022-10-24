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藍委批赴日補打高端「風險自行承擔」　薛瑞元曝實際需求量

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲桃園機場出入境民眾。（圖／桃機提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本不承認高端疫苗，打高端赴日者需多花3500元做PCR，指揮中心也於上週起開放補打。國民黨立委張育美質疑，補打風險甩鍋給第一線醫師和全民承擔，衛福部長薛瑞元回應，補打是給出國、非常緊急需求者提供的選項，目前僅有5人接種，可見沒有這麼多民眾需要，補打風險經ACIP委員評估也不高。

立法院衛環會今（24）日邀請衛生福利部部長、外交部、內政部、行政院公共工程委員會、金融監督管理委員會就「我國疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與我國配套因應措施、賠(補)償機制研議等總檢討」進行專題報告，多名委員都對高端補打、採購問題進行質詢。

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張育美在質詢中提到，高端疫苗審查替換掉EUA委員，又使用WHO未認證的免疫橋接方式通過EUA，現在接種民眾無法赴日，顯示缺乏保護力有力證據，指揮中心開放補打除了增加預算，風險還要由全民承擔。

▲張育美高端疫苗質詢。（圖／翻攝國會頻道）

▲張育美高端疫苗質詢。（圖／翻攝國會頻道）

對此，薛瑞元回應，當初打高端疫苗的民眾，並非考慮是否要去日本，現行開放高端疫苗補打，是給出國、有緊急需求民眾提供的選項。指揮中心在開放補打選項時，也說明是提供給「日本非去不可」的民眾，每個民眾都可以衡量，去日本的利益到底有多大。而依據現行資料看來，高端補打需求量不高，目前僅有5人接種。

指揮中心10/19表示，經綜合評估後，即日起提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗，接種基礎際需間隔28天、追加劑則需與前一劑間隔84天。台灣目前提供3種廠牌、4款疫苗可供選擇，包括BNT、莫德納、莫德納次世代及Novavax，但次世代疫苗僅能作為追加劑使用。

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