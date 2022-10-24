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食藥署介入高端EUA？　薛瑞元直言「是誤會」：有期中報告就可申請

▲▼衛福部長薛瑞元到衛環委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元到衛環委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗月底前未繳交受試者保護效益報告，EUA恐遭廢止。衛福部長薛瑞元今（24）日出席立法院衛環會接受媒體堵訪時表示，至今依然未收到高端資料。至於媒體人爆料高端EUA是食藥署從中介入一事，薛瑞元直言，「那是一個誤會」，根據臨床試驗規定，繳交期中報告就可申請EUA，不一定要等到結案。

黃光芹在臉書上表示，高端疫苗原本二期完成時間在2022年下半年，但作業整整提前了一年，「其中必有蹊蹺」。面對黃光芹指涉高端通過EUA是因食藥署介入，薛瑞元除表示「是誤會」外，更表示臨床試驗是繳交期中報告後，就可用期中報告申請EUA。高端二期臨床試驗最近才出結案報告，而二期臨床試驗報告依法不一定要公布。

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根據衛福部統計，到今年10月20日為止，國內COVID-19疫苗累計接種6297萬0643人次,其中接種高端疫苗305萬9615人次，約占4.9%。所有廠牌疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.1%、基礎加强劑接種率0.8%、追加劑接种率73.7%(若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.9%)，第二次追加劑接種率14%。

高端疫苗依核准使用效期，預計可使用至本年11月。截至本年10月21日，中央及各縣市回報之屆效疫苗共約120.8萬劑，並陸續依程序銷毀,其中中央庫存屆效期數量約119萬劑，由於高端疫苗採購時已包含相關倉儲配送及銷毀費用，後續將在各行政單位共同監督下由廠商負責辦理疫苗銷毀作業。

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