萬華槍擊內幕！萬國幫角頭開槍打老大　扯出數10億利益

▲邱國隆（箭頭者）持槍挾持人質，並與警方對峙長達84分鐘。



圖文／鏡週刊

台北市萬華區19日晚間連續發生2起重大槍擊案，槍手邱國隆還一度挾持人質與警對峙，最終在打電話跟愛女訣別後，舉槍自轟身亡；知情人士透露，身為在地幫派萬國幫角頭的邱，是因不滿未能如願接班大位，加上幾次遇到困難，幫中兄弟偏袒外人，才會犯下大案，而背後其實還牽扯到各幫派紛紛進入萬華地區插旗，覬覦該地數十億都更利益的緣故，一場宛如電影「艋舺」幫派爭利死鬥的情節，正在現實社會悄悄上演！

萬國幫角頭邱國隆（57歲），19日晚間7點多到漢口街二段的幫派堂口，他先朝保鑣洪文賓開槍，並質問綽號「阿弟仔」的現任老大洪清正為何偏袒外人，便又朝2人開10幾槍洩憤，還重新裝填彈匣繼續行凶。

邱國隆接著轉往青山宮，找綽號「細漢芋粿」的前任幫主、也是該廟副主委的許文旭理論，邱亮槍嗆聲已殺2人，許想轉身躲入廟中，卻立刻遭連開四槍倒地。邱再轉往許妻開設的飲料店，告知她已槍殺其丈夫，還抱怨自身委屈，因邱持槍，店內4人只能乖乖留著。

警方獲報前往圍捕，邱又朝店外連開7槍，造成1名警員腿部中彈受傷，並拒絕談判，與警方對峙長達84分鐘。邱最後致電女兒最後訣別，便自戕身亡。邱國隆共開32槍，3人1警受傷，幸皆無生命危險。

▼ 槍手邱國隆自認遭人欺壓，憤而持槍槍擊前後任幫主。



知情人士Ａ先生向本刊透露，邱國隆年前曾請託另在地幫派「河溝頭」的角頭老大「大頭彬」，幫忙索討債務，但因不滿「大頭彬」辦事不力，上門亮槍討公道。但許文旭事後相信「大頭彬」未承諾幫討債的說詞，讓邱心寒，認為兄弟竟偏袒外人不相挺。

去年11月，萬國幫在青山王繞境路線上設置紅壇迎接，邱國隆在場張羅迎神祭拜，還被安排站在第一排，當時負責蒐證的警方，以為他會是萬國幫下任的扛壩子。但最後萬國幫大哥之位由許文旭的心腹洪清正接下，與邱生前交好的Ｂ先生透露，當時亮槍恐嚇案，邱在幫內被指責，河溝頭更視他為眼中釘，洪、許2人都未替他說好話，邱在幫裡可說已經邊緣化，後在萬華區開棋牌社維生。

▼萬華阿公店因疫情生意受挫，當地角頭轉往與其他幫派合作，共謀危老都更賺取更大利益。示意畫面。



今年中警方頻繁查抄邱開設的棋牌社，邱懷疑幫中內鬼或河溝頭成員檢舉，向許、洪2人反映，希望他們幫忙協調，但2人對邱態度冷淡，不想插手。今年5月，河溝頭在萬國幫堂口隔壁開棋牌社，當時有槍手到棋牌社開槍，警方事後逮捕槍手，查出洪清正是幕後教唆者。

Ｂ先生：「阿國的棋牌社有事，阿弟仔裝聾作啞，阿國認為他不顧兄弟情，只為自己利益，還處處打壓他，不滿到極點。」

資深刑警指出，萬國幫和河溝頭2個在地幫派，都以西門町為主要據點，利益與地盤重疊，相處不睦，邱國隆認為幫中老大偏袒河溝頭，但行凶只朝3人手腳開槍，洩憤意味濃厚，否則萬國幫恐被滅幫！

▼遭邱槍擊受傷的青山宮副主委許文旭（前中），曾因搶旅店經營權教唆小弟潑漆犯案，事後被捕。



本刊調查，1980年代萬華角頭幫派多達20多個，隨華西街廢娼、廣州街夜市崛起，萬華勢力逐漸以頭北厝、華西街、芳明館為主要三大角頭；2020年受疫情影響，萬華上百家阿公店歇業，以頭北厝受創最重，便結合外來幫派掏金，成為萬華在地幫派的新經營模式。

幫派老大Ｃ先生告訴本刊，萬華近來可說處於戰國時期，在地幫派結合外部幫派，覬覦危老都更大餅，盼轉型賺取利益。如去年青山宮祭典主要紅壇，竟由竹聯幫弘仁會設置，恐已插旗萬華幫派勢力及利益，「邱的委屈在龐大利益面前，一文不值！」

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