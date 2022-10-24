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色狼一進站就被鎖定　北捷監控30痴漢手法曝光

台北捷運警察近來利用票卡，擴大註記列管30名前科慣犯進出動向。

▲台北捷運警察近來利用票卡，擴大註記列管30名前科慣犯進出動向。

圖文／鏡週刊

台北捷運每天平均有160萬人次進出，車廂或車站發生的性犯罪案，層出不窮，為了保障乘客的人身安全，捷運警察隊除了加強巡邏，最近還擴大列管30名曾在捷運犯過案的性侵、性騷、猥褻、偷拍等前科犯，這些人的票卡都遭註記，只要持卡入站，管理室的電腦就會發出聲響，站務人員則會通知保全或捷運警察跟著他們進入車廂，直到離站，希望達到預防犯罪的效果。

本月初，1名吳姓男子在台北捷運松山新店線大坪林站偷拍女子裙底，被人發現之後，立刻衝上手扶梯，奔出捷運站，最後變裝騎車逃逸。警方獲報，循線通知他到案說明，雖然他矢口否認偷拍，但監視器明顯拍到他異常彎腰、將手機伸向女子裙底，偵訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

 ▼北捷行控中心除掌控列車安全外，遇到遭註記人員進站也會通知站務人員。

 北捷行控中心除掌控列車安全外，遇到遭註記人員進站也會通知站務人員。（翻攝大世科伸波通訊與北捷合作YouTube）

事實上，類似的性犯罪案層出不窮，今年3月間，1名女子在台北市內湖區葫洲捷運站的女廁內，遭尾隨男子企圖指姦，女子驚嚇大叫，其他民眾聽到後立刻報警，捷運警察隊隨即將該名男子逮捕，虛驚一場。

▼失業的張男（右）在鞋上裝設針孔，在捷運站意圖偷拍搭女子裙底風光遭警查獲。

失業的張男（右）在鞋上裝設針孔，在捷運站意圖偷拍搭女子裙底風光遭警查獲。（東森新聞提供）

無獨有偶，今年6月，1名女學生在松山區小巨蛋捷運站內，也碰到1名埋伏在女廁的男子，女生如廁時，抬頭看見該名男子，驚嚇大叫，扯的是，男子不但沒跑，甚至還翻過隔板企圖指姦，好在熱心民眾報案，被警方當場逮捕。

▼擁擠的捷運列車常成為色狼犯案場所，捷運公司及警方為此傷透腦筋。

擁擠的捷運列車常成為色狼犯案場所，捷運公司及警方為此傷透腦筋。（翻攝爆料公社）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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