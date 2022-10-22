為了5萬元！走私12億海洛因磚被逮　馬來西亞6船員...重判103年

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者劉人豪／台南報導



馬來西亞籍男子JALAIDI BIN MALI，2022年4月受自稱「AJI」的男子邀約，以3000馬來西亞令吉(約2萬元新台幣)的報酬，開拖船走私總市價新台幣12億元的海洛因122公斤，以及愷他命300公斤來台，在高雄港西南方海域被海巡署緝獲，台南地院依共同運輸一級毒品罪，判船長18年6月，其餘5名船員均判17年，執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，2022年4月，由JALAIDI BIN MALI擔任船長，與5名船員駕駛馬來西亞籍拖船，自馬來西亞沙巴港出航，並約於2日後，依指示航行至砂勞越海域與不詳橘色油船會合，將海洛因321塊、愷他命292包搬運至拖船油艙內藏放，再依指示運往台灣，於2022年4月22日由台灣海巡人員攔獲並登檢，在拖船油艙內起獲海洛因、愷他命毒品，總422公斤，總市價高達新台幣12億元。

JALAIDI BIN MALI表示，他是依「AJI」指示，收取3000馬來西亞令吉(約2萬元新台幣)的報酬，航行至台灣經濟海域特定位置等待他船接運入台，不過尚未進入台灣領海範圍，即被海巡人員查獲扣案。其他船員則分別收受1000或2000令吉代價，6人運毒的代價合計7千令吉（約台幣4萬7千元）。

台南地方法院審酌被告6人，為圖賺取報酬，受「AJI」指示駕船出海接手毒品，再航行至台灣欲再轉手其他船舶接運入台，所幸海巡人員即時攔獲而未造成實害，考量被告6人犯後均坦承犯行、衡量6人家庭經濟生活狀況，依共同運輸第一級毒品罪判船長JALAIDI BIN MALI有期徒刑18年6個月、其他5人有期徒刑17年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。