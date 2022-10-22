　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了5萬元！走私12億海洛因磚被逮　馬來西亞6船員...重判103年

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者劉人豪／台南報導

馬來西亞籍男子JALAIDI BIN MALI，2022年4月受自稱「AJI」的男子邀約，以3000馬來西亞令吉(約2萬元新台幣)的報酬，開拖船走私總市價新台幣12億元的海洛因122公斤，以及愷他命300公斤來台，在高雄港西南方海域被海巡署緝獲，台南地院依共同運輸一級毒品罪，判船長18年6月，其餘5名船員均判17年，執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，2022年4月，由JALAIDI BIN MALI擔任船長，與5名船員駕駛馬來西亞籍拖船，自馬來西亞沙巴港出航，並約於2日後，依指示航行至砂勞越海域與不詳橘色油船會合，將海洛因321塊、愷他命292包搬運至拖船油艙內藏放，再依指示運往台灣，於2022年4月22日由台灣海巡人員攔獲並登檢，在拖船油艙內起獲海洛因、愷他命毒品，總422公斤，總市價高達新台幣12億元。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

JALAIDI BIN MALI表示，他是依「AJI」指示，收取3000馬來西亞令吉(約2萬元新台幣)的報酬，航行至台灣經濟海域特定位置等待他船接運入台，不過尚未進入台灣領海範圍，即被海巡人員查獲扣案。其他船員則分別收受1000或2000令吉代價，6人運毒的代價合計7千令吉（約台幣4萬7千元）。

台南地方法院審酌被告6人，為圖賺取報酬，受「AJI」指示駕船出海接手毒品，再航行至台灣欲再轉手其他船舶接運入台，所幸海巡人員即時攔獲而未造成實害，考量被告6人犯後均坦承犯行、衡量6人家庭經濟生活狀況，依共同運輸第一級毒品罪判船長JALAIDI BIN MALI有期徒刑18年6個月、其他5人有期徒刑17年，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊報請台南地檢署指揮偵辦，破獲最大宗海洛因毒品走私案，起出海洛因及愷他命價值12億元毒品，成功攔截該批毒品流入市面，（圖／記者林悅翻攝，下同）

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
快訊／習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章
XBB侵台！　WHO警告：免疫逃脫「史上最強」
女調酒師上班「沒穿衣」全被拍！　搖到半球掉出
中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」　離開時未與習近平交談
快訊／五月天20萬張門票秒殺！　二次搶票時間出爐
開趴喝混酒…高雄馬尾妹逆向開大馬路！眾車急閃
轉帳小心撲空！　ATM「2時段」暫停跨行服務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

為了5萬元！走私12億海洛因磚被逮　馬來西亞6船員...重判103年

人妻當兒面豪吻「女密友」！他奶音曝：媽媽跟叔叔睡　台商夫綠炸

手機掉公車...暖警速尋回　視障女空靈美聲獻唱《兜圈》表達感謝

租屋處當買毒站...沙發抵門擋警　搜出槍毒裝傻：怎麼會有這個

幫閨蜜開趴喝混酒…馬尾妹險逆撞警車　溫柔一吹「酒測值破表」

天花板塌了牆漏水！屏東12歲小兄弟住60年老屋　擠2坪房睡破床

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

為了5萬元！走私12億海洛因磚被逮　馬來西亞6船員...重判103年

人妻當兒面豪吻「女密友」！他奶音曝：媽媽跟叔叔睡　台商夫綠炸

手機掉公車...暖警速尋回　視障女空靈美聲獻唱《兜圈》表達感謝

租屋處當買毒站...沙發抵門擋警　搜出槍毒裝傻：怎麼會有這個

幫閨蜜開趴喝混酒…馬尾妹險逆撞警車　溫柔一吹「酒測值破表」

天花板塌了牆漏水！屏東12歲小兄弟住60年老屋　擠2坪房睡破床

兒科患者爆增！持續發燒咳不停　醫：多病毒流行...有症狀速就醫

「吉祥物」一加入就得獎！林柏宏「斜槓主持人」嗨喊：受寵若驚

國民黨樂見陳時中民調第一？　 郭正亮揭關鍵：有利蔣萬安

年邁聽力退化不用怕　醫師：輔具有效提升老年生活品質

SS23臺北時裝週Liyu Tsai國際大秀　打造臺北城市空中花園

張善政抽1號：桃園是第一名城市　鄭運鵬盼讓鄭文燦好成績延續

LIVE／北市議長陳錦祥競總今成立　蔣萬安、韓國瑜首度同台

習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章

桃園失智婦記不得回家路　警靠愛心手環暖助返家

小小選手搔頭被抓包　高市府20秒幽默片曝！運動員要從小培養

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

社會熱門新聞

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

快訊／五股槍響！警匪追逐傷亡不明

貨車逆向撞機車　騎士送醫不治

女友命案陳同佳出獄三周年　港媒：來台自首意願未變

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

破應召站逮4女！長腿妹竟是變性人...客人渾然不知

人妻帶網友回家被抓包　小王竟扮成閨蜜偽裝

遲遲未到班！台南市二分局警官陳屍住處

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

五股男拒檢衝撞　警開5槍追捕

路隊長遭罰3000怒公審！國道警幫P圖3字酸爆

三重休旅車左轉遭撞　直行檔車騎士慘死

21歲黑手騎擋車回家被同行撞死！母心碎認屍

更多熱門

相關新聞

操場足球門突塌　小學生參加運動會慘死

操場足球門突塌　小學生參加運動會慘死

馬來西亞一名小學5年級的學生，在學校參加運動會活動時，操場上的足球門框竟突然倒塌，整個金屬框砸在他的頭上，緊急搶救後仍宣告不治。

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

南韓法院首度承認外籍跨性別者「難民」地位

馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

馬來西亞宣布　11月19日舉行大選

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

關鍵字：

馬來西亞海巡署海洛因

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

蔡尚樺「胸前晃動」太猛！一轉身全場噴鼻血

遭老師點名螢幕黑黑的　網嚇有熊

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面