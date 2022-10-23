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俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

記者柯沛辰／綜合報導

根據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯一架Su-30戰機23日晚間墜毀在西伯利亞伊爾庫次克市住宅區，機上2名飛行員喪生，導致民房起火。不過，俄緊急情況部表示，火勢已被控制，除了2名飛行員，沒有居民喪生。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）在Telegram的俄羅斯偵查委員會頻道上證實，一架Su-30軍機進行飛行試驗時，不幸撞上伊爾庫次克市一棟2層樓民宅，導致2名飛行員喪生，還有150個房屋停電。

根據科布澤夫上船的現場影片，可見一棟建築物在漆黑的夜空中火光沖天，還有許多消防人員在現場搶救。

10月17日，俄軍一架Su-34戰機才撞上南部葉伊斯克市（Yeysk）一棟5層樓公寓，導致至少15人喪命。不料短短6天後，又傳出軍機墜毀本土住宅區。

▼現場火勢撲滅，但被撞上的民宅經燃燒後，已化為一座廢墟。（圖／路透）

▲▼俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機。（圖／路透）

▲▼俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機。（圖／路透）

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