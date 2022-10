俄Su-34墜毀民宅！炸出超巨火球「吞噬公寓」13死　飛行員跳傘逃命

▲俄羅斯一架戰機墜毀民宅後發生爆炸,造成13死19傷。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯一架Su-34戰機17日晚間進行飛行訓練時,意外墜毀在西南邊境城市「葉伊斯克」(Yeysk)一處公寓中庭,導致燃油洩漏發生爆炸。俄羅斯新聞機構18日證實,這起飛行意外目前已至少造成13人死亡、19人受傷,其中有3名死者為兒童。

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe