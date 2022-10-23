加國台裔女警遭刺死！男嫌爆是韓裔導演　「曾獲艾美獎」露宿公園

▲ 楊子信遇刺身亡，嫌犯爆是韓裔電影製作人。（圖／翻攝自加拿大本拿比市皇家騎警推特推特、咸鍾元臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大台裔女警楊子信（Shaelyn Tzu-Hsin Yang，前譯楊慈心）18日於卑詩省執勤中遇刺身亡，持刀犯案的37歲男嫌被控一級謀殺罪。當地媒體披露，這名男子身份竟是曾獲艾美獎的韓裔電影製作人咸鍾元（Jongwon Ham，音譯）。

根據加國環球新聞台（Global News），31歲皇家騎警楊子信18日上午和一名工作人員被派往本拿比市（Burnaby）布羅德維尤公園（Broadview Park），通知露宿帳篷的咸鍾元，他被禁止進入公園。二人交談過程中發生爭執，楊子信被刺中一刀，送醫宣告不治。

咸鍾元是一名頗有成就的導演、攝影師及剪輯師，2013年以短片作品拿下阿里郎韓國智慧手機電影節（Arirang Korea Smartphone Film Festival）觀眾選擇獎，2014年更靠著一支旅遊及美食紀錄片獲頒艾美獎肯定，卻從剛起步的電影製作人變成公園露宿者。

咸鍾元好友受訪坦言，得知他被控謀殺的消息後非常震驚，透露他近10年前在多倫多被誣告性侵，接受調查令他承受龐大壓力，心理健康每況愈下，4年前開始和朋友斷絕聯絡，也從社群媒體上消失。卑詩省及安大略省警方消息人士證實，咸鍾元2014年曾被控性侵，指控直到2017年才撤銷。

法庭文件顯示，他露宿街頭以前曾在溫哥華和人合租一間公寓頂樓，但當地警方去年1月接到房客報案電話，聲稱受到咸鍾元死亡威脅，並稱他心理健康狀況堪憂。一名鄰居受訪指出，當時的咸鍾元非常偏執且疑神疑鬼。

咸鍾元在房客報案後不久就搬離公寓，此後卻不斷觸法，去年2月被控襲擊及反抗警察，今年3月又被控在溫哥華美食廣場攻擊一名保全。在楊子信遇害的本拿比社區，居民受訪透露，咸鍾元已在公園露宿近2年，會用噴泉水洗襪子。一名鄰居指出，他還自稱是來自菲律賓的新住民。

他此前就曾被趕走，後來又重新回到公園。事發當天，隸屬皇家騎警心理健康及露宿者服務小組的楊子信被派往通知咸鍾元，他不得再進入公園，爭執導致楊子信喪命，咸鍾元則被楊子信開槍擊中，正住院治療，預計11月2日出庭。

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