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連續4天病例數低於4萬例！羅一鈞：近期可望脫離高原期

▲▼10/23新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增35322例本土個案和65例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞今表示，今天的本土病例比上週日下降15%，也是從10/19開始連續4天病例數低於4萬例，如果病例數不變，可望在近期脫離高原期。

今日新增35,322例本土病例，為16,338例男性、18,969例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,441例)，臺中市(4,655例)，高雄市(4,089例)，桃園市(3,541例)，臺北市(3,503例)，臺南市(2,925例)，彰化縣(1,925例)，屏東縣(1,044例)，新竹縣(869例)，雲林縣(867例)，新竹市(839例)，苗栗縣(786例)，南投縣(704例)，嘉義縣(654例)，宜蘭縣(648例)，基隆市(504例)，嘉義市(442例)，花蓮縣(397例)，臺東縣(215例)，金門縣(169例)，澎湖縣(96例)，連江縣(9例)。

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針對本土疫情走向，羅一鈞表示，今天病例數比上週日的41581例下降15%，這也是連續4天病例數都低於4萬例，如果病例數一直維持，有機會在近期脫離高原期。

▲▼10/23新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/23新增病例。（圖／指揮中心提供）

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