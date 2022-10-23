選情纏鬥！傳邀林錦昌、姚人多助拳　陳時中：廣邀好朋友

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數34天，民進黨台北市長候選人陳時中選情遇「資深媒體人」風波亂流，近期下挫聲勢逐漸回穩，更傳出身兼民進黨主席的總統蔡英文已邀請前文總秘書長林錦昌幫忙，競總高層也尋求蔡英文昔日文膽姚人多助戰。對此，陳時中23日上午受訪時並未否認，直言「競總這邊都是根據議題上需要廣邀好朋友一起協助，大家也都非常樂意」。

據指出，林錦昌曾在2014年協助首戰台北市長的柯文哲操盤選戰，而競總高層也在近期聯繫曾在2018年替時任民進黨市長候選人姚文智操盤的姚人多，期盼尋求協助。

輔選人士直言，面對選戰進入最後倒數階段，選情仍然非常膠著，大家都是非常熟、很好的朋友，許多人近期都表達關心，或表達願意幫忙的意願，不過，林錦昌、姚人多並不算「加入競選團隊」。

競總總幹事吳思瑤受訪則說，現在選舉進入最後階段，確實選情正在纏鬥當中，陳時中選情近期回穩，勝選機會越來越大，大家都在想方法找各方的好朋友及人才，在最後關鍵時刻集結，給予陳時中最大的助力；至於林、姚兩人是否將襄助陳時中進行辯論準備？她說，很多人支持、關心陳時中的選舉，很多人也都主動靠過來，要助最後一臂之力。

▲林錦昌。（資料照／文總提供）

▲姚人多。（資料照／記者陳政錄攝）