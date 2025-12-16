海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

▲海巡北部分署舉行副分署長布達典禮，邱泰豐（右）接任上任。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海洋委員會海巡署北部分署今（16日）舉行新任副分署長邱泰豐布達暨宣誓典禮。邱泰豐畢業於陸軍官校專科86年班，具碩士學歷，歷任海巡署公關科長、警衛隊長、第三巡防區指揮部主任、東沙指揮部指揮官及東南沙分署主任秘書等要職，資歷完整。北部分署表示，期盼邱副分署長協助統合岸海勤務能量，強化團隊合作，持續守護北部海域與海岸安全。

▲海巡北部分署新任副分署長邱泰豐。

典禮過後，分署長廖雲宏隨即偕同新舊任2位副分署長及主任秘書巡禮營區，逐一走訪各科室中心，訪視人員及了解業務推動情形與同仁工作環境；之後，齊至對面土地公廟向土地公報到及參香祈福，全程溫馨、歡樂四起。

北部分署表示，邱副分署長資歷豐富，兼具宏觀視野與務實作風，未來在副分署長職務上，必能協助分署長統合岸海勤務能量，強化團隊協作，並在既有基礎上，持續精進各項工作，攜手守護北部地區海域與海岸安全，共同打造更具凝聚力與榮譽感的北部分署。