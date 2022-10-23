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4年前助攻黃敏惠入市府　「勇媽之友會」再相挺

▲▼ 黃敏惠勇媽之友會四年情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 黃敏惠感謝勇媽之友會四年來情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長候選人黃敏惠「勇媽之友會」22日再度力挺勇媽黃敏惠競選連任，黃敏惠感謝四年前勇媽之友會成員的情義相挺，這些年跟著勇媽一起努力，共同創造嘉義市的幸福。

▲▼ 黃敏惠勇媽之友會四年情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「四年前我告訴大家要一起拼經濟，四年後我們沒讓嘉義市失望，我們讓嘉義市再度熱鬧滾滾！」黃敏惠說，我們的營利事業銷售額連續三年創下歴史新高，成功翻轉過嘉義市失落的四年頹勢，我們經濟發展成果也能與市民共享，嘉義市家庭可支配所得連續三年破百萬元，平均個人可支配所得更是連續三年創下歷史高新，110年連374,787元，高過台中、台南、高雄三都。

▲▼ 黃敏惠勇媽之友會四年情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

勇媽之友會成員多以嘉義青商會會員為主，2018年時有感於黃敏惠市長過去帶領嘉義市政有相當優異的成果，自行號召成立，並在2018年幫黃敏惠舉辦第一場大型的造勢活動，助攻黃敏惠市長再次入主嘉義市政府。過去四年來也關心並協助嘉義市政的發展，這一次再次自主舉辦青年座談，邀請超過300位的青壯年世代共同參與，讓黃敏惠暢談過去四年城市治理的成績與未來嘉義市的發展。

▲▼ 黃敏惠勇媽之友會四年情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠親自授旗給勇媽之友會會長蘇盟凱，蘇盟凱致詞時也說，感謝黃敏惠在這四年沒有漏氣，成功讓嘉義市在各項評比中都有很好的成績，蘇盟凱也在現場號召大家，未來四年繼續將嘉義市託付給黃敏惠。

黃敏惠在現場感動地說，四年前在大家都不看好的時候，是大家與她共患難，在大家支持下迎來了四年前的勝選，那一次是關鍵性的改變，心中只有滿滿的感謝。

黃敏惠說，過去四年，嘉義市除了經濟發展成果亮眼，也有許多重要建設多箭齊發，包括規劃興建西區全民運動館、廬山橋改建工程、蘭潭旅遊環境優化工程、中央排水雙孔橋涵工程、興建西區區政大樓、興建污水下水道、華興橋改建通車、籌備興建圖書館總館園區、興建湖美棒球場、軍輝橋改建工程、營造道將圳水綠廊道、興建嘉北國小地下停車場、興建義昌公園地下停車場、整修市立棒球場等，種種建設都打造了嘉義城市的新格局。

　此外，黃敏惠說，這四年嘉義市在各項評比中也都有很好的成績，成功讓嘉義市從吊車尾變成火車頭，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年遠見五星市長。在疫情期間，更以穩定民心為主軸，制定防疫、疏困、振興及轉型四大方針，協助嘉義市平穩渡過疫情的衝擊，並創下台灣本島唯一普發2000元振興消費現金的縣市。

▲▼ 黃敏惠勇媽之友會四年情義相挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「在過去四年，我們先調整步伐讓嘉義市回歸前進的軌道，接下來我們凝聚前進的力量，讓嘉義市超越嘉義市，我們希望能夠站上台灣的舞台，拚全世界。」黃敏惠也介紹未來嘉義市的「十大旗艦計畫藍圖」，以「三環三橫三縱新路網」，以及「雙鐵輕軌先行」的「生活新路網」建設城際軌道運輸系統，並以強化經貿、交通、醫療、教育、居住等五大產業的「西區大發展」磁吸鄰近人口移居。

再由「文化新絲路2.0」、「舊城創新生」等方案領航的東區大進步計劃，打造「樂齡勇壯城」及成立「文化新基地」，並透過「教育新世代」培植影響未來人才，以生育、托育等政策及成立新創設計中心來「磁吸青世代」。黃敏惠也指出，我們也培養「影視新協力」帶動城市行銷及觀光人潮，並以「新永續淨零」為方案，持續向2050年淨零排放目標邁進。黃敏惠表示，「十大旗艦計畫」將串聯周邊產業園區、打造優質生活圈，讓嘉義市在激烈競爭下，躍居雲嘉南新生活中心。

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