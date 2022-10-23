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大陸 大陸焦點 特派現場

金庸武俠論劍魔都　十月廿八隆重登場

記者趙禕/上海報導

黃藥師和徒弟梅超風是什麼關係？王語嫣與慕容復是什麼結局？快來看看「金庸展─上海站」找答案！

以武俠小說作品風靡華人世界的金庸，創作出一個又一個深入人心的武林豪俠，他流暢的文字表述和刻畫入微的角色性格，也帶動全球研究「金學」的風潮。香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處特別準備一批與金庸作品相關的珍貴藝術展品和金庸個人物品，將從10月28日到12月11日在上海圖書館東館舉辦「金庸展—上海站」，讓魔都的金迷們既能大飽眼福又能參與其中。

▲「金庸展—上海站」將從10月28日到12月11日在上海圖書館東館舉辦。（圖／記者趙禕攝）

▲「金庸展—上海站」將從10月28日到12月11日在上海圖書館東館舉辦。（圖／記者趙禕攝）

這次「金庸展—上海站」展品超過300件，其中大約80%的展品是首次到中國大陸展出。其中有金庸家人捐贈給香港文化博物館的一批金庸用過的文具、印章、棋盤等私人物品，許多地方贈送給金庸的藝術品，和珍貴的金庸手稿。早年金庸寫的很多武俠小說都是先在報紙上連載，再集結成冊，所以大多數的創作手稿都被送到報社排版而沒有留存，只有極少數的手稿被保留下來。這次展出的金庸手稿裡，射雕英雄傳裡黃藥師和徒弟梅超風的關係、天龍八部中王語嫣與慕容復的結局，都有顛覆金迷們熟知的內容。

▲本次展覽展出的金庸個人物品和珍貴的金庸手稿。（圖／記者趙禕攝）

▲本次展覽展出的金庸個人物品和珍貴的金庸手稿。（圖／記者趙禕攝）

除了金庸個人的物品之外，這次還展出了早年流通的正版小說，這些是當年為了對付盜版而特別出版的7天連載版和4本連載版合在一起出的合訂本。別外還展出金庸小說改編的相關產品，像是所有金庸小說改編成影視劇作品的劇照、DVD，以及金庸小說郵票、唱片、磁帶、畫冊、劇本、樂譜等。觀眾還可以透過現場掃瞄二維碼直接聆聽和金庸作品相關的影視歌曲。

▲本次展覽展出的金庸小說改編的相關產品。（圖／記者趙禕攝）

▲本次展覽展出的金庸小說改編的相關產品，包括早年刊載金庸作品的報紙和流通的正版小說、影視劇照等。（圖／記者趙禕攝）

為了讓觀眾感受金庸作品的魅力，主辦方還特別打造金庸筆下的四大經典武俠場景：神雕俠侶裡的「古墓」、笑傲江湖裡的「綠竹巷」和天龍八部裡的「珍瓏棋局」和出現在多部金庸小說裡的少林寺「藏經閣」。這些場景不僅可以滿足觀眾現場拍照打卡，主辦方在正式展覽期間還會邀請音樂家現場演奏改編自金庸作品的影視樂曲。

▲▼主辦方特別打造金庸筆下的四大經典武俠場景。（圖／記者趙禕攝）

▲▼主辦方特別打造金庸筆下的四大經典武俠場景。（圖／記者趙禕攝）

▲▼主辦方特別打造金庸筆下的四大經典武俠場景。（圖／記者趙禕攝）

同時主辦方還規劃了「華山論劍」、「高手過招」等沉浸式體驗場景，讓觀眾可以直接過一把武林高手的癮。

▲▼參加預展的觀眾迫不及待的享受現場打卡的樂趣。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加預展的觀眾迫不及待的享受現場打卡的樂趣。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加預展的觀眾迫不及待的享受現場打卡的樂趣。（圖／記者趙禕攝）
▼觀眾們也可以透過互動式場景過一把武林高手的癮。（圖／記者趙禕攝）

▼觀眾們也可以透過互動式場景過一把武林高手的癮。（圖／記者趙禕攝）

本次展覽還得到一眾香港資深大咖影星的熱情推薦，劉德華、李若彤、汪明荃、周海媚、呂良偉、呂頌賢、劉喬方，這些曾經演出過金庸作品改編影視劇的演員都強烈安利本次展出，並邀請大家打卡上海金庸展；呂頌賢和劉喬方還到展覽現場向參加預展的觀眾秀了一場「華山論劍」。

▲一眾香港資深大咖影星熱情推薦本次展出。（圖／記者趙禕攝）

▲一眾香港資深大咖影星熱情推薦本次展出。（圖／記者趙禕攝）
▼呂頌賢和劉喬方在展覽現場秀了一場「華山論劍」。（圖／記者趙禕攝）

▼呂頌賢和劉喬方在展覽現場秀了一場「華山論劍」。（圖／記者趙禕攝）

汪明荃形容金庸：「金庸是香港文壇的領軍人物，凡有華人的地方一定有他的作品…他不但文筆出眾，題材眾多，而且想像力驚人。他的作品展現了他對中華文化的熱愛，和濃厚的愛國情懷，成為數代人接觸文學、歷史以至中華文化的起步點，影響深遠。」

▲汪明荃透過視頻盛讚金庸的成就。（圖／記者趙禕攝）

▲汪明荃透過視頻盛讚金庸的成就。（圖／記者趙禕攝）

香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處署理主任勞逸民表示，今年是金庸最後一部作品《鹿鼎記》完成50週年，也是香港回歸25週年，透過舉辦這次展覽，希望讓更多年輕人知道中國有這樣一位著名的作家，並且讓年輕人瞭解更多的中華文化。

▲香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處署理主任勞逸民向參加預展的觀眾介紹展品。（圖／記者趙禕攝）

▲香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處署理主任勞逸民向參加預展的觀眾介紹展品。（圖／記者趙禕攝）

這場展覽還展出不同藝術家為致敬金庸而創作的作品，包括金庸女兒查傳訥的畫作、跨界藝術家馬興文的金庸主題藝術裝置、金庸小說插畫大師李志清的漫畫原畫、漫畫家黃玉郎的漫畫。在展出期間還將舉辦一系列配套活動，包括與上海電影博物館合作舉辦金庸主題電影展展映金庸作品改編的電影，以及與上海圖書館合作舉辦展覽相關的公益文化講座等。

▲▼本次展出中不同藝術家為致敬金庸而創作的作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼本次展出中不同藝術家為致敬金庸而創作的作品。（圖／記者趙禕攝）

▲▼本次展出中不同藝術家為致敬金庸而創作的作品。（圖／記者趙禕攝）

本名查良鏞的金庸於1924年出生在浙江海甯，曾經在上海的《大公報》任職，後來又調到《大公報》香港分社。他從1955年起以筆名「金庸」撰寫武俠小說《書劍恩仇錄》，大受歡迎，其後又陸續創作出一部又一部膾炙人口的武俠小說，直到1972年完成最後一本小說《鹿鼎記》，共創作了15部風靡全球的作品；而由金庸小說改編的電影超過四十部，電視劇也超過六十部；「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，這幅以金庸作品首字串寫的對聯更是全球金迷朗朗上口的金句。

▲金庸和他的作品。（圖／記者趙禕攝）

▲金庸和他的作品。（圖／記者趙禕攝）
▼參加預展的觀眾興緻勃勃的仔細欣賞現場的展品。（圖／記者趙禕攝）

▼參加預展的觀眾興緻勃勃的仔細欣賞現場的展品。（圖／記者趙禕攝）

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