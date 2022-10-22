3大叔吃霸王餐「老闆心寒認栽」　3小時後真相大逆轉：很暖心

圖文／CTWANT

開店做生意，最怕遇到吃霸王餐的顧客。中國重慶有3名大叔，日前到小吃店用餐後，沒有付錢就離開，老闆原本想說摸摸鼻子算了，沒想到過了3小時後，一名大叔出現，回來補結帳，影片曝光引發網友熱議。

事情發生在10月18日，3名男子到一間小吃店吃飯，點了3樣菜，大約6、70元人民幣（約310元新台幣），老闆周先生透露，當時沒注意到，3名顧客吃完後就走了，出去之後也沒看到人，本想著認栽算了，結果過了3個小時，一個顧客回來把忘記付的錢給結完。

▲3名男子到店內用餐，結果吃完沒付錢就走人。（圖／翻攝自微博）



由於很多忘記付錢的顧客，就算事後發現也不會再回去補付，對方的行為讓周先生感到暖心，「沒想到他們還會回來」。消息曝光後，引來網友一陣討論，「誠信值得稱讚」、「講誠信的人應該是多數，社會公德有進步！」、「誠實守信，值得表揚」、「好人一生平安」、「誠信重於泰山，誠信不穩根基不穩，不能因小失大，這是做人準則！」

不過，也有很多人表示，這應該是最基本的，「這不是很正常嗎？」、「希望誠信的人和事司空見慣，不用成為新聞」、「正常操作而已」。

▲3名男子忘記付錢，3小時後的結果讓老闆超暖心。（圖／翻攝自微博）



根據中國法律，霸王餐的定義為以自身或某一團體去營業型飯店進行商品交易之買賣行為的吃飯，吃完後不給錢而沒有第三方代為付帳，老闆也對所需消費進行正常追究，可處5日以上10日以下拘留，併處500元人民幣以下罰款，情節較嚴重者，處10日以上15日以下拘留，併處1000元人民幣以下罰款。

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