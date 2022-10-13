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一門三傑　中華醫大傑出校友吳浩銘1家3人同登驗光師高考榜單

▲.中華醫大校長孫逸民（右二）分享傑出校友吳浩銘（左二）及雙胞胎兒女吳鍇、吳婕同時上榜驗光師一門三傑的榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲.中華醫大校長孫逸民（右二）分享傑出校友吳浩銘（左二）及雙胞胎兒女吳鍇、吳婕同時上榜驗光師一門三傑的榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

子女努力不懈，就是給家長最好的激勵！中華醫事科技大學傑出校友吳浩銘，歷經10次驗光師高考的挫敗，這次在雙胞胎兒女吳鍇和吳婕的激勵下，與他們一起報考驗光師高考， 3人皆順利取得驗光師高考證書，一門三傑，吳浩銘13日帶著兒女返母校向師長表達感恩也分享喜悅。

中華醫大視光系二技畢業的吳浩銘，目前擔任台南市驗光生公會理事長，事業有成且熱心公益，於2016年當選中華醫大傑出校友。投入眼鏡事業多年的他，有感於驗光生和驗光師於2017年納入考選部國家專技人員特考和高考類別，視光產業前景可期，鼓勵當時就讀復興國中3年級的雙胞胎兒子吳鍇和女兒吳婕報考母校的視光系五專部，朝驗光師高考的目標前進。

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▲.中華醫大校長孫逸民（右二）分享傑出校友吳浩銘（左二）及雙胞胎兒女吳鍇、吳婕同時上榜驗光師一門三傑的榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳鍇和吳婕在父親的鼓勵下，以高分進入中華醫大視光系五專部就讀，遇有視光技能實務面的問題，父親就是最好的家教老師，父子女3人教學相長，在視光課程學習和實務領域裡切磋前進。這期間，忙於事業打拼的吳浩銘也順利通過驗光生特考，惟與驗光師始終緣慳一面，連10次敗北，心中難掩失落和遺憾。

吳鍇和吳婕今年6月畢業，邀父親再試一次，3人一起報考驗光師高考，歷經10次落榜的吳浩銘在子女鼓勵下，決定再給自己一次機會，3人擬訂讀書備考計畫，不同以往的是，以前是子女放學回家，吳浩銘以所學專長指導他們視光實務，這次是子女把參加學校開設的國考衝刺班課程筆記和重點，回家後扮起小老師指導父親。

看到子女如此用心和努力，吳浩銘決定把工作之餘的時間全力放在國考備戰上，父子女齊心衝刺國考，皇天不負苦心人，放榜結果，3人全部過關，順利取得驗光師高考證書，特別是兩位子女對老爸能堅持到底、永不放棄的毅力更感敬佩。

吳鍇和吳婕計畫出國進修，目前積極強化英語的聽說讀寫能力，趕在出國前，吳浩銘帶著他們返校向師長表達感謝。孫逸民校長對父子女3人的表現當面恭喜及讚揚，對吳浩銘理事長不畏挫敗，再接再厲終於取得驗光師高考證書的毅力，稱讚是有志者事竟成的好典範。

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