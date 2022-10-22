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快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

▲▼指揮中心10/21記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增35,654例COVID-19確定病例，分別為35,601例本土個案及53例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。

指揮中心表示，今日新增之35,601例本土病例，為16,386例男性、19,201例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,386例)，臺中市(4,544例)，高雄市(4,192例)，桃園市(3,623例)，臺北市(3,348例)，臺南市(3,086例)，彰化縣(1,937例)，屏東縣(1,117例)，新竹縣(919例)，雲林縣(862例)，苗栗縣(820例)，新竹市(802例)，南投縣(726例)，嘉義縣(672例)，宜蘭縣(576例)，基隆市(508例)，花蓮縣(473例)，嘉義市(458例)，臺東縣(243例)，金門縣(159例)，澎湖縣(132例)，連江縣(18例)。

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指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為33例男性、19例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月7日至10月19日，死亡日期介於10月10日至10月19日。

▲▼指揮中心公布10/22確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布10/22確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增53例境外移入個案中，為23例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(2例)、韓國、越南、義大利及德國(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年9月21日至10月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,002,989例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,585,407例排除)，其中7,414,829例確診，分別為36,008例境外移入、7,378,767例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,258例COVID-19死亡病例，其中12,241例本土，個案居住縣市分布為新北市2,513例、臺北市1,376例、臺中市1,265例、高雄市1,145例、桃園市933例、臺南市908例、彰化縣686例、屏東縣493例、南投縣380例、雲林縣377例、苗栗縣337例、嘉義縣309例、基隆市271例、宜蘭縣262例、花蓮縣213例、新竹縣203例、嘉義市198例、臺東縣173例、新竹市140例、澎湖縣34例，金門縣25例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心10/22公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/22公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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