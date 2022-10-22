人妻學防身術...控老師「揉乳」被打臉　法官：事後要求1對1教學

▲人妻上防身課後，指控老師對她揉乳。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／台中報導

台中呂姓防身術老師在某學校地下室教防身術，結果遭一名前來上課的人妻指控「揉奶」，呂老師覺得自己名譽受損，對人妻提告。人妻一審時遭判處要賠1萬元，她不服上訴。二審法官認為，她如果真有被揉乳，事後不會屢次聯絡呂老師，還要求一對一教學，因此維持原判決，全案確定。

台中鄭姓人妻2018年參加呂老師的防身術課程後，將近兩年後在網路的公開聊天室上，留言「竟然還自己往臉上貼金，說人家騷擾你。『第二堂課』就壓在地上揉奶超可怕的，如果我說的有不實，歡迎來告」，指控呂老師上課時對她揉奶。

呂老師認為人妻的留言，害他名譽受損，承受恐將失業的惶恐、還因同事異樣眼光而身心俱疲，更因此罹患焦慮症、身心受創之下，連身體都飽受皮膚疱疹之苦，因此向人妻提告，求償100萬。

人妻表示，呂老師對她施展「四方固」時，是以雙手手臂、手肘碰觸壓制她胸部上，讓她受驚嚇，因此才在網路上留言，提醒女性參加防身術課程時，要注意性騷擾的情形。

一審法官認為，「揉奶」在社會大眾眼裡指以手反覆摩擦、搓動、揉抓胸部，但呂老師對人妻所做的「四方固」動作，是以雙手手臂、手肘壓制人妻胸部上，並未見有將手置於胸部上摩擦、搓動、揉抓等舉動，與「揉奶」明顯有別，因此判人妻要賠1萬元。人妻與呂老師皆不服上訴。

二審法官認為，假如人妻真的有被揉奶，不會在事發後3度要求呂老師對她一對一教學，頻繁與呂老師對話，相約團體課課程、還一再要求呂老師加她臉書好友、詢問呂老師教授小朋友柔道課意願等，因此認為人妻留言不實，維持原判，要賠1萬，全案確定。