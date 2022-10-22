女員工整理資料...淫老闆下體猛頂屁股　還嗆：下半身超越理智

▲台中一名車行老闆趁女員工排整貨單時，用下體大力頂撞對方屁股。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中楊姓車行老闆在女員工排整貨單時，趁機站在女員工的後方，用下體用力頂女員工的屁股，事後被女員工質問，他竟然說「那個動作有喜歡你，想保護你的意思」、「只是下半身超越理智」。刑事的部分，台中高分院維持一審判決，處楊男有期徒刑3月，民事則判處楊男要賠償3萬1720元。

判決書指出，楊姓車行老闆在去年9月26日下午3點多，見女員工在車行走道排整貨單，竟心癢難耐，跑到女員工背後，用下體大力頂碰女員工的屁股，事發之後辯稱是不小心碰到。

女員工隔天用LINE質問楊姓車行老闆為何碰觸她的屁股，還表示對方的行為讓他很不舒服。楊男則回答「那個動作有喜歡你，想保護你的意思」，甚至還說「只是下半身超越理智」，讓女員工氣得報警。

楊男一審依性騷擾罪，被判處有期徒刑3個月，可易科罰金，他不服上訴，主張自己深知過錯，願設法取得和解，請求法官給予緩刑。二審法官認為，楊男經一審判處罪刑，二審時才坦承犯行，可見不是真心誠心悔過，此外楊男雖表達願與女員工和解，但因雙方和解金額差距過大而無結果，因此判楊男敗訴，維持原判，全案確定。