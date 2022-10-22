嘉基骨鬆中心「骨折聯合照護」　服務5百骨質疏鬆患者

▲▼ 嘉基成立骨鬆中心檢攔阻骨折 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院為幫助更多民眾遠離骨質疏鬆症，落實及早發現及早治療之預防醫學觀念，特別成立「骨鬆中心」並配合國際骨鬆日健康篩檢活動，進行連續兩日的免費篩檢活動，幫助中高齡民眾完整了解自己的骨質狀況。

骨質疏鬆症好發於停經後婦女、老年人，衛福部調查發現台灣的骨質疏鬆症盛行率，在50歲以上的女性約有35%，男性則25%，除容易造成骨折外，還可能會產生疼痛、殘疾及失能等情況，嚴重影響生活品質，隨著年紀增加，骨質流失速度大增，骨質密度下降，易造成骨質疏鬆症。

骨鬆中心主任吳政誼醫師表示，嘉基「骨鬆中心」最大的特色是可藉由多項儀器身體組成分析(INBODY)、全身骨質密度檢測(DXA)、足跟骨質密度檢測、骨折風險計算 (FRAX)、握力及小腿圍完整評估骨鬆肌少症，民眾可利用骨鬆專科醫師門診完成檢測，及整合病人原有共病狀況，以全人照護模式橫向結合骨科、神經外科、家醫科、牙科、影像醫學科、內分泌新陳代謝科、過敏免疫風濕科、婦產部、復健科及營養科等相關領域專家，提供完整照護的處方來預防骨鬆及相關疾病。

院長姚維仁表示，骨質疏鬆症有隱形殺手之稱，骨質疏鬆症是台灣65歲以上的老年人常見慢性疾病的第四名，女性比例為男性三倍，為高齡化社會普遍性的疾病，骨質疏鬆症及其併發症(如：骨折)，所衍生的治療及照護費用極為昂貴，對病人本身及家庭造成龐大的負荷，骨鬆症儼然成為社會性的健康問題，應高度重視。

吳政誼提醒，骨質疏鬆症雖無明顯症狀，但骨鬆性骨折有高達40%發生在脊椎，其次是髖關節及手腕。發生髖部骨折的婦女，約有2成會在一年後過世，5成以上行動不便，3成需要住進安養機構。此外，脊椎骨折會引起駝背、身高變矮、背痛，嚴重者會影響肺功能和消化功能。腕部骨折也經常造成手腕變形，明顯影響日常生活。

嘉基引進「骨折聯合照護」模式已服務近500名骨質疏鬆患者，成立骨鬆中心是提供醫療照護團隊讓骨質疏鬆患者獲得更完整的服務，也有助於骨質疏鬆患者的家人了解如何協助其日常起居，建立全面的支持系統，同時強化對骨質疏鬆的認知，降低在生活中發生骨折的風險；國外學術研究也證實，骨折聯合照護模式不僅可以減少骨折再次發生，提高患者生活品質，對骨質疏鬆的照護有正向作用。