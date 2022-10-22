教會長老猥褻14歲少女！威脅「敢講殺了妳」　還掰：差50歲沒性慾

▲14歲少女遭祖母同居人多次猥褻。（示意圖，與本文無關／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台東一名14歲少女小方（化名）日前因和父親吵架，跑到祖母家居住，沒想到被祖母73歲的同居人阿勇（化名）猥褻，並威脅「敢說出去就殺了妳」，因為阿勇是部落頭目、教會執事長老，讓小方不敢吭聲，最後被輔導老師發現異狀才東窗事發。花蓮高院依《兒童及少年福利與權益保障法》、強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處阿勇有期徒刑11月及有期徒刑3月。

根據判決書內容，小方2020年4月和父親吵架，便氣得離家到祖母家居住，沒想到祖母的同居人阿勇有天獨自帶小方到山上的工寮，說要用尼龍繩替她測量胸圍和腿圍，還警告「女生不能刮除體毛，會越刮越粗」，接著把手伸進她褲中摸下體，阿勇看小方嚇得尖叫，竟還說「猴子、山豬都在我們的山上，不要講話，不然打死」。

阿勇事後某天又進入小方房內摸她大腿，為了避免讓同住的兒子察覺，他要小方移動到廚房，最後熊抱強吻得逞，並恐嚇「說出去會殺了妳」，還變本加厲在屋外的空地摸小方胸部及下體。

小方當晚忍不住和友人抱怨此事，並傳送自殘割腕的手部照片，小方指出，阿勇在村裡威望很高，是部落頭部又是教會執事長老，她怕說了也沒有人會相信她，而且最初是她決定離家出走，怕被別人笑活該。

小方多次遭阿勇猥褻，整隻手臂都是自殘的傷口，有天在和輔導老師談話時，竟然正好碰到來學校問事的阿勇，讓小方崩潰大叫，整件事才東窗事發。

阿勇到案時否認犯行，還說自己已經74歲，和小方相差50歲（以上）根本不會有性慾。台東地院法官則根據小方說詞，再加上友人、師長的指證，判決阿勇犯《兒童及少年福利與權益保障法》、強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處有期徒刑11月及有期徒刑3月。阿勇不服上訴，花蓮高院則駁回。