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教會長老猥褻14歲少女！威脅「敢講殺了妳」　還掰：差50歲沒性慾

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲14歲少女遭祖母同居人多次猥褻。（示意圖，與本文無關／免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台東一名14歲少女小方（化名）日前因和父親吵架，跑到祖母家居住，沒想到被祖母73歲的同居人阿勇（化名）猥褻，並威脅「敢說出去就殺了妳」，因為阿勇是部落頭目、教會執事長老，讓小方不敢吭聲，最後被輔導老師發現異狀才東窗事發。花蓮高院依《兒童及少年福利與權益保障法》、強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處阿勇有期徒刑11月及有期徒刑3月。

根據判決書內容，小方2020年4月和父親吵架，便氣得離家到祖母家居住，沒想到祖母的同居人阿勇有天獨自帶小方到山上的工寮，說要用尼龍繩替她測量胸圍和腿圍，還警告「女生不能刮除體毛，會越刮越粗」，接著把手伸進她褲中摸下體，阿勇看小方嚇得尖叫，竟還說「猴子、山豬都在我們的山上，不要講話，不然打死」。

阿勇事後某天又進入小方房內摸她大腿，為了避免讓同住的兒子察覺，他要小方移動到廚房，最後熊抱強吻得逞，並恐嚇「說出去會殺了妳」，還變本加厲在屋外的空地摸小方胸部及下體。

小方當晚忍不住和友人抱怨此事，並傳送自殘割腕的手部照片，小方指出，阿勇在村裡威望很高，是部落頭部又是教會執事長老，她怕說了也沒有人會相信她，而且最初是她決定離家出走，怕被別人笑活該。

小方多次遭阿勇猥褻，整隻手臂都是自殘的傷口，有天在和輔導老師談話時，竟然正好碰到來學校問事的阿勇，讓小方崩潰大叫，整件事才東窗事發。

阿勇到案時否認犯行，還說自己已經74歲，和小方相差50歲（以上）根本不會有性慾。台東地院法官則根據小方說詞，再加上友人、師長的指證，判決阿勇犯《兒童及少年福利與權益保障法》、強制猥褻罪、恐嚇危害安全等共3罪，各判處有期徒刑11月及有期徒刑3月。阿勇不服上訴，花蓮高院則駁回。

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