侯友宜勞工後援會成立！　600人送「水泥樁」寓意曝光





▲新北市五大總工會成立挺侯勞工後援會，送水泥樁象徵「友誼永固」。（圖／侯友宜選舉辦公室提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市五大總工會為新北市長侯友宜成立「勞工挺侯友宜連任後援會」，200多個職業工會及超過600名勞工代表出席力挺。侯友宜表示，勞工朋友是帶動經濟發展的重要力量，讓新北於無形當中不斷成長，是大家讓看見新北市的榮耀。顧問團團長唐啟東回贈寓意深長的「友誼永固」水泥樁，祝福侯友宜高票當選。

市總工會、產業總工會、職業總工會、產職總工會、各業總工會等五大工會理事長共同發起的「勞工後援會」，超過600名勞工代表把永安公園活動中心擠得水洩不通。侯友宜進場時一一和勞工朋友擊掌、擊肘，凍蒜聲浪接連不斷，展現力挺侯市長的熱情。

擔任後援會會長的市總工會理事長黃文祥表示，侯友宜做人有誠信，且對於承諾的事說到做到，是真正的在照顧勞工朋友，因此希望新北市所有208萬的基層勞工朋友都可以一起站出來支持侯友宜。

「所有人都是和我站逗陣的兄弟姊妹」，侯友宜致詞時感性表示，自己也是出身於傳統市場的基層勞工家庭，自己是勞工養育的小孩，成長過程跟所有的勞工朋友一樣，都是一步一腳印努力打拚。而自己的「氣口」跟勞工朋友一樣，照顧家庭也照顧我們的社會，現場有許多的勞工朋友都願意出來當工會的志工，服務大家，而自己也是用相同的精神照顧新北，讓市民過好日子。

侯友宜強調，選舉中最大的對手就是自己，而自己拚的是讓這塊土地更好。新北市的進步大家看得到，四年前提安居樂業、四年後提好好做事，其實都是一樣的概念，要讓明天的新北市不斷的超越今天的新北市，也希望大家在年底可以「投票、拉票、催票」，一起打拚，給予市府團隊肯定。

最後侯友宜頒發聘書給五大公會理事長等十位工會領袖代表，並授予戰旗。而有別於送上傳統的「選舉四物」包子、粽子、大蒜、菜頭，勞工代表特別送上了「友誼永固」的水泥樁，寓意後援會將把所有基層勞工的力量與心意凝固起來，全力支持侯連任。