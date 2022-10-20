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烏南赫松州親俄當局擬撤5萬人　稱俄軍將死戰守城

▲▼烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的赫爾松(Kherson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭婦女搭車逃離飽受戰爭摧殘的赫爾松(Kherson)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯政府在烏克蘭南部赫松州扶植的當局今天表示，由於烏克蘭發動反攻，當局已開始撤離平民，計劃遷移大約5萬人。但親俄首長說，俄軍會為守住首府赫松市「戰鬥到死」。

法新社報導，親克里姆林宮首長薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram表示，「我們預期將把5萬至6萬人撤至第聶伯河（Dnieper）左岸」，預計耗費6天。

路透社報導，薩爾多表示，他預期接下來每天將遷移1萬人，且俄國若干地區正在準備接收作業。他還告訴國營電視台，過去兩天已有超過5000人離開赫松（Kherson）。

薩爾多並提到，親俄當局將禁止平民進入赫松州7天，以「確保平民安全」，且當地具備守住赫松市的資源。

薩爾多指出，「整個（親俄）政府今天已遷移」至第聶伯河左岸、撤出赫松市，但他矢言俄軍會「戰鬥到死」來保住這座城市。

數名親俄官員在社群媒體上表示：「赫松已開始將居民有序移動至第聶伯河對岸。」俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）播出人們等著搭渡輪過河的景象。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，當地居民之前已收到簡訊，呼籲他們在「烏克蘭軍隊開始轟炸前」撤離。

赫松市及其周邊區域在今年春天俄烏衝突開始時，就被俄軍占領。烏克蘭在夏天結束前於南部發起反攻，且已步步逼近赫松市。

烏克蘭部隊在赫松市所在的第聶伯河右岸推進，並鎖定攻擊通往左岸的橋樑，以阻斷俄軍補給線。

俄羅斯新任指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）昨天告訴俄羅斯24頻道，俄軍「首先將確保民眾安全撤離」，並宣稱烏克蘭的攻擊鎖定民用基礎設施，「對居民性命構成直接威脅」。

蘇洛維金並表示，俄軍在這個區域的情勢「吃緊」，「敵人未放棄攻擊俄軍陣地」。

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