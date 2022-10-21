　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／大雅違建工廠惡火害2勇消殉職　紙廠老闆這罪名判2年6月

▲▼ 。（圖／資料畫面）

▲百慕達紙器廠負責人陳俊孚遭判刑2年6月。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

台中大雅違建鐵皮工廠大火，3年前造成消防員謝志雄、張哲嘉殉職，百慕達紙器廠負責人陳俊孚因違反消防法等案被起訴，他承認是違建，但辯稱是現場指揮官指揮錯誤，才造成兩人殞命；法官認為，陳為圖私利，未遵守相關建築、消防安全規範，致使執行救火任務的消防員身陷危險，應對2人生命負責，依過失致死罪判刑2年6月。

被害家屬痛批，陳在案後對他們不聞不問，私下一句道歉也沒有，每次開庭抗辯時更顯得一副無所謂，還稱已經很努力去做，對他們來說，是在傷口上撒鹽。

判決書指出，陳俊孚為興建違章工廠，於2011年7月10日與不知情的張姓男子共同承租土地，同年10月3日委託電器工程有限公司，分別以群峪股份有限公司、台灣百慕達紙器廠名義，假借停車場、洗車廠照明為由，向台電申請用電，並使用自備桿拉電。同年11月初，陳委託張姓男子在該土地上，搭建2棟鐵皮違建，分別生產紙盒、紙杯及庫存南北雜貨、免洗餐具。

▲▼ 。（圖／資料畫面）

▲▼2019年大雅違建鐵皮工廠大火。（圖／資料畫面）

▲▼ 。（圖／資料畫面）

2019年10月3日凌晨1時45分，東北牆面的電源配線短路起火燃燒，隨後馬上延燒到百慕達紙器廠原料區，又延燒到2樓、南側的1樓作業區及2樓，導致北側鋼架烤漆浪板外牆面、電動鐵捲門燒損變色、變形、塌陷，西側、東側鋼架也是同樣情形，內部物品碳化燒毀，造成入場救火的謝志雄、張哲嘉因受到高熱燃燒休克而亡。

同日上午8時8分，第一救災救護大隊在鐵皮廠西側的窗戶邊約2公尺，發現張的遺體；同日上午8時47分，在不遠處的窗邊發現謝的遺體。案後，2人的父親提起告訴。

▲▼ 。（圖／資料畫面）

▲▼整棟違建遭燒熔塌陷；消防員謝志雄、張哲嘉殉職。（圖／資料畫面）

▲▼ 。（圖／資料畫面）

審理時，陳俊孚坦承2棟廠房是違章工廠，未委託建築師設計，也沒申請建築執照、工廠登記，但他否認有公共危險、過失致死，辯稱曾委託水電工程裝設消防安全設備，且有定期更換維護，並派員接受消防安全、工廠安全的相關課程與訓練，人員也都取得安全執照。

陳俊孚更稱，「廠房起火時沒有人在裡面，根本不須派消防人員進去救火，是現場指揮官指揮錯誤，命令2消防員入內滅火，死亡責任歸現場指揮官，不應在他身上。」

法官認為，本案一開始被告即有疏失，違章建築本就不該作為工廠營業，被告本有許多機會去改善設施，卻僅為圖私利，便未遵守建築、消防安全規範，倘善盡其注意義務，就能防止人員傷亡，消極不為防止危險發生之作為，即屬過失犯，依過失致人於死罪判他2年6月。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板：拍張全家福！
快訊／震撼彈！　陸媒爆：林書豪將加盟高雄鋼鐵人
高雄議員「2空姐PK」！　她空難7年後再穿上制服
快訊／台中違建惡火害2勇消殉職　老闆判2年6月
LIVE／全台選舉抽號次看誰最有哏　台積電總裁設質千張股票專
最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區
萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人
工作證拿出來！「5大職業」住飯店每人只要350元　限時5天搶
快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車　女乘客遭輾斃
獨／八點檔男星選議員！　深溝妹、神力女超人都來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大雅違建工廠惡火害2勇消殉職　紙廠老闆這罪名判2年6月

她趴員工餐廳午睡突腿癢癢　睜眼驚見男同事蹲桌下淫手狂摸

萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人

選前淨化治安！枋寮警方加強臨檢8大娛樂場所　告發2違規案

宜蘭某村長候選人買票被起訴　送5選民柚子禮盒「每盒390元」

快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車！女乘客倒地「明顯死亡」

萬華槍擊1死4傷！警政署硬起來　動員7148警力掃黑成果曝

萬華警臨檢槍擊現場旁麻將協會　見菸灰缸開罰...他喊：有夠衰

萬華槍手挾4人質現場曝！FB告別女兒：人一事以回天　自轟上絕路　

竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦圖利業者倒自家垃圾　判刑3年半定讞

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

快訊／大雅違建工廠惡火害2勇消殉職　紙廠老闆這罪名判2年6月

她趴員工餐廳午睡突腿癢癢　睜眼驚見男同事蹲桌下淫手狂摸

萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人

選前淨化治安！枋寮警方加強臨檢8大娛樂場所　告發2違規案

宜蘭某村長候選人買票被起訴　送5選民柚子禮盒「每盒390元」

快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車！女乘客倒地「明顯死亡」

萬華槍擊1死4傷！警政署硬起來　動員7148警力掃黑成果曝

萬華警臨檢槍擊現場旁麻將協會　見菸灰缸開罰...他喊：有夠衰

萬華槍手挾4人質現場曝！FB告別女兒：人一事以回天　自轟上絕路　

竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦圖利業者倒自家垃圾　判刑3年半定讞

氣候政見已讀不回？　台北市只有「這兩位」候選人回覆

告林智堅論文違反《著作權法》案竟簽結　王鴻薇怒控竹管局圖利

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

周杰倫第5支MV曝光「合作世界級大團」！　成員竟還是他的粉絲

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍張全家福照！

流浪黑狗「大腿皮被掀開」經3次手術縫合　愛媽心疼決定收編給家

新一波疫情升溫　富士康鄭州iPhone組裝廠實施嚴格防控

金萌獎搶票！「搞笑崩壞」萌犬菜頭衝第一　撈魚喵、ㄎㄧㄤ汪緊追

快訊／震撼彈？！陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

社會熱門新聞

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

32年前狠殺「井口真理子」分屍玷污　惡魔運將現況曝光

萬華槍手轟32槍尋仇　黑幫曝內幕

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

即／台中機車雙載擦撞垃圾車！釀1死1傷

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

萬華槍手怨兄弟不挺　許安進還原過程

「吹一下變親一下」醉男偷吻警遭法辦

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

快訊／新竹轎車失控撞超商！駕駛重傷不治

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅超粗煙柱

女友是詐騙成員！北市警「內鬼賣情報」爽開保時捷

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

更多熱門

相關新聞

台中19歲男喝掛！吐到他車子釀多人鬥毆

台中19歲男喝掛！吐到他車子釀多人鬥毆

台中市大雅區（15）日傳出多人街頭鬥毆事件，現場多名男子徒手互相攻擊，一旁還有女伴發聲尖叫聲，警方獲報後出動快打部隊到場壓制，並帶回6名涉案男子。大雅分局表示，該案為一名19歲潘男不勝酒力嘔吐，嘔吐物飛濺到27歲邱男車輛上，導致雙方產生肢體衝突，全案依照聚眾鬥毆罪嫌送辦。

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

透天大違建屋主喊向建商求償　業者打臉「難成立」

透天大違建屋主喊向建商求償　業者打臉「難成立」

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

快訊／彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

快訊／彰化「鐵皮屋吞人行道」　屋主今自行拆除

關鍵字：

大雅違建工廠大火勇消

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面