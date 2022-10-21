快訊／大雅違建工廠惡火害2勇消殉職　紙廠老闆這罪名判2年6月

▲百慕達紙器廠負責人陳俊孚遭判刑2年6月。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

台中大雅違建鐵皮工廠大火，3年前造成消防員謝志雄、張哲嘉殉職，百慕達紙器廠負責人陳俊孚因違反消防法等案被起訴，他承認是違建，但辯稱是現場指揮官指揮錯誤，才造成兩人殞命；法官認為，陳為圖私利，未遵守相關建築、消防安全規範，致使執行救火任務的消防員身陷危險，應對2人生命負責，依過失致死罪判刑2年6月。

被害家屬痛批，陳在案後對他們不聞不問，私下一句道歉也沒有，每次開庭抗辯時更顯得一副無所謂，還稱已經很努力去做，對他們來說，是在傷口上撒鹽。

判決書指出，陳俊孚為興建違章工廠，於2011年7月10日與不知情的張姓男子共同承租土地，同年10月3日委託電器工程有限公司，分別以群峪股份有限公司、台灣百慕達紙器廠名義，假借停車場、洗車廠照明為由，向台電申請用電，並使用自備桿拉電。同年11月初，陳委託張姓男子在該土地上，搭建2棟鐵皮違建，分別生產紙盒、紙杯及庫存南北雜貨、免洗餐具。

▲▼2019年大雅違建鐵皮工廠大火。（圖／資料畫面）

2019年10月3日凌晨1時45分，東北牆面的電源配線短路起火燃燒，隨後馬上延燒到百慕達紙器廠原料區，又延燒到2樓、南側的1樓作業區及2樓，導致北側鋼架烤漆浪板外牆面、電動鐵捲門燒損變色、變形、塌陷，西側、東側鋼架也是同樣情形，內部物品碳化燒毀，造成入場救火的謝志雄、張哲嘉因受到高熱燃燒休克而亡。

同日上午8時8分，第一救災救護大隊在鐵皮廠西側的窗戶邊約2公尺，發現張的遺體；同日上午8時47分，在不遠處的窗邊發現謝的遺體。案後，2人的父親提起告訴。

▲▼整棟違建遭燒熔塌陷；消防員謝志雄、張哲嘉殉職。（圖／資料畫面）

審理時，陳俊孚坦承2棟廠房是違章工廠，未委託建築師設計，也沒申請建築執照、工廠登記，但他否認有公共危險、過失致死，辯稱曾委託水電工程裝設消防安全設備，且有定期更換維護，並派員接受消防安全、工廠安全的相關課程與訓練，人員也都取得安全執照。

陳俊孚更稱，「廠房起火時沒有人在裡面，根本不須派消防人員進去救火，是現場指揮官指揮錯誤，命令2消防員入內滅火，死亡責任歸現場指揮官，不應在他身上。」

法官認為，本案一開始被告即有疏失，違章建築本就不該作為工廠營業，被告本有許多機會去改善設施，卻僅為圖私利，便未遵守建築、消防安全規範，倘善盡其注意義務，就能防止人員傷亡，消極不為防止危險發生之作為，即屬過失犯，依過失致人於死罪判他2年6月。