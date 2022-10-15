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快訊／台中大雅爆多人「徒手鬥毆」　警派快打部隊到場

記者白珈陽、游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中市大雅區15日晚間發生街頭鬥毆事件，多人在路上大打出手，讓女伴不斷尖叫，路人也嚇傻。警方獲報後，立刻出動快打部隊，將現場6名男子帶回，詳細鬥毆原因仍待釐清。

▲▼快訊／台中大雅爆多人「徒手鬥毆」　警派快打部隊到場。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中大雅15日晚間爆出多人鬥毆事件。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

大雅警分局表示，雙方人馬在大雅區月祥路一家小吃店用餐飲酒，疑酒後起紛爭，今晚6時許數人徒手鬥毆，警方獲報出動快打到場，目前帶回6名涉案男子偵訊，釐清案情。此外，現場僅有數人有皮肉傷，很輕微未送醫。

▲▼快訊／台中大雅爆多人「徒手鬥毆」　警派快打部隊到場。（圖／翻攝記者爆料網）

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