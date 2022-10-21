謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

▲台南市議員第8選區北區、中西區候選人蔡宗豪抽中4號，由台南市長候選人謝龍介親自陪同車隊掃街，全面強打「世代傳承」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選21日舉行候選人號次抽籤，台南市議員第8選區北區、中西區候選人蔡宗豪抽中4號，由台南市長候選人謝龍介親自陪同車隊掃街，全面強打「世代傳承」，盼謝龍介空出的議員席次，由青年蔡宗豪接棒，接班氣勢強盛，備受矚目。



第8選區一早在北區和順里活動中心舉行抽籤，蔡宗豪抽中4號後，喊出心想4成，就4宗豪，隨後與謝龍介同框車隊掃街，新一波文宣也在今天出爐，全面強打「世代傳承」，搶攻謝龍介議員在中西區、北區深耕票源。

蔡宗豪說，從一開始參選就向太子爺秉報博杯，當時廟的正杯是4聖杯1笑杯，我就是博到4聖杯1笑杯，與4結緣，初選時也是4號出線，這次大選再次抽中4號「感謝太子爺一直守護我」。

蔡宗豪說，20年來龍介議員長期監督市政、不畏強權，為民發聲永遠站在正義的一邊，長期獲得中西區、北區鄉親高度的肯定，希望這份優質的經驗延續下來，讓青年宗豪來傳承，給年輕人一個機會。



謝龍介表示，世代傳承要持續推動，讓它成為常態，讓新世代能進入到公共事務來參與，我們的城市，才能更多元、活潑更有朝氣，對一個老城市來講，確實需要世代傳承，蔡宗豪有能力、心存善念，存忠孝心、行仁義事，蔡宗豪值得我們大家一起來支持他。年輕人的投入是民主政治的正面發展，在此關鍵時刻，社會、國家要給年輕人機會，用選票來支持年輕人，支持蔡宗豪，力保青年一席。