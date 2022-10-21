▲基隆市長候選人黃希賢抽中5號，激喊「無黨無派、五告厲害」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

「運將之子」無黨籍基隆市長候選人黃希賢21日上午前往基隆市選委會抽籤抽中5號，陪同的運將父親及基隆市長庚計程車聯誼會親友團激動喊「五星市長、五告厲害！」黃希賢表示，他的對手國民黨謝國樑提出增加基隆年輕人賦稅的電動機車騙票政見，民進黨蔡適應則是背書台灣交通史上最大騙局、掛羊頭賣狗肉的基隆捷運，11月26日請基隆人下架藍綠兩顆爛蘋果，選最好的黃希賢！

黃希賢表示，自己與父親都曾擔任過計程車司機，今天有基隆市長庚計程車聯誼會的叔叔們情義相挺，他的陣仗與豪門財閥的謝陣營及府黨一條龍的蔡陣營不同，他本來就是出身清貧、白手起家的運將之子，不需要財團、府院黨或黑金勢力助陣，他心中唯一要服務的，就是所有基隆基層百姓。

▲基隆市長候選人黃希賢與現場民眾熱情打招呼。

黃希賢說，近期可看到，他的藍綠對手，都端出一些把基隆人當傻子的騙票政見，謝國樑免費送5萬台Gogoro政見，一改再改，還要廣送全市3331名鄰長電動機車，大剌剌進行綁樁、買票、政策賄賂，給下一代帶來黑暗、提供巨額賦稅的痛苦地獄。

「基隆捷運是台灣交通史上最大騙局！」黃希賢痛批，民進黨更是掛羊頭賣狗肉，基捷的根本，仍是用輕軌系統，一騙再騙，蔡適應還堂而皇之背書攬功，基隆市政府甚至還「不演了」，直接撒錢拍片大外宣助選，為了他們的政治前途，就要花上你我辛苦繳納的血汗錢425億元，且還會再追加，荒謬至極，吃相難看。

黃希賢呼籲，基隆人必須睜大眼睛，檢視所有候選人的政見，他最近的看板掛出兩顆爛蘋果及一顆好蘋果，有自信自己就是那最好的蘋果，他率先提出「1280基隆通月票」造福通勤族，謝、蔡都抄襲跟進，他希望基隆人不要再被藍綠情緒勒索，否則最後受害的仍是基隆人，請大家摒除藍綠，票投苦民所苦的清白好人黃希賢。

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