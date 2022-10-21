陳時中成網路聲量王　蔣萬安：正負聲量都高讓市民對立更嚴重

▲台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」所做的電視聲量調查結果，台北市長候選人陳時中登上媒體聲量王，但同時也是負面評價報導之冠。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中正負聲量這麼高，也代表他會讓台北市民對立更加嚴重。

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」針對全台12家有線和無線電視台，做6都和新竹市長選戰報導監看統計分析，20日公布結果，指出被電視媒體報導最多的是陳時中，其次是蔣萬安和無黨籍台北市長候選人黃珊珊，且陳時中的負面評價報導為第一名。

對此，蔣萬安表示，這些聲量調查都是做為參考，民眾期待市長能代表台北市民，應該由最大公約數擔任市長，而陳時中正負聲量都這麼高，代表對立會更嚴重，很難達到和解。

對於媒體追問高端疫苗價格，蔣萬安也再次批評，高端整個採購過程就是黑箱，沒辦法好好的跟民眾說明清楚，包括採購價格都給民眾非常的大的疑慮。

蔣萬安質疑，當時審查沒有第三期，就給予緊急使用授權，現在看到日本堅持專業，只開放國際認證疫苗施打民眾才能進來，回過頭檢視，當時各界質疑是對的，政府絕對有責任好好跟民眾交代清楚。