竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦圖利業者倒自家垃圾　判刑3年半定讞

▲前新豐鄉長徐茂淦圖利廠商，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦，2018年間以條件交換的方式，要求業者拆除他老家並清運廢棄物，還指示屬下打開掩埋場大門，放行3天；業者趁機調度其他廢棄物進場清傾倒。一二審均將徐茂淦判刑3年半，案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指出，徐茂淦2018年3月間要求盧姓業者拆除弟媳名下的老宅，並口頭承諾將水溝改善工程發包給盧男做為補貼。盧男變賣完高價廢棄物後，卻不願吸收剩下的廢棄磚、瓦、水泥塊等廢棄物。徐茂淦為節省老宅拆除廢棄物之清除費用，就與負責掩埋場營運的林姓技士共商處置方式，議定由林男安排於清明連假期間，撥出3日違法放行，供盧姓業者使用。

林男並配合徐茂淦指示，以「樹枝、樹葉」要求清潔隊員開立放行條，讓盧男順利進場傾倒。盧男竟利用這3天期間，以每車8千元的費用，承攬北埔地區營建廢棄物，並與徐家老宅廢棄物一同運到掩埋場，總計3天運送118台車、約近千公噸建築廢棄物，處理費總計高達52餘萬元，其中徐家老宅就佔了34台車，需約20萬元處理費。盧男還包了一個1萬5千元的紅包給現場清潔隊員，以示感謝。

案經檢舉後，檢方傳喚徐茂淦等人訊問，徐茂淦否認犯案，辯稱當時是以廢棄物中有價值的鋁、鐵抵銷，當作拆除清運費用；另外他也否認指示林男放行。但因證人指證歷歷，檢方當時聲請羈押徐茂淦獲准。全案提起公訴後，徐茂淦改以40萬元交保。

一二審均認定徐茂淦犯下《貪污治罪條例》「圖利」罪，均將他判刑3年6月。案經上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，徐茂淦將發監執行。