　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／高雄市議員「鳳山15搶8」號次出爐　黃捷抽到8號賣萌拍照

▲▼2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、吳奕靖、許展溢／高雄報導

年底九合一大選倒數，高雄市議員激戰也進入白熱化階段，其中，第9選區鳳山區共有15位候選人登記參選，競爭8席次，戰況激烈。今（21）日舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，鳳山區的候選人號次稍早也正式出爐，政壇白眼女神黃捷這次抽到8號。

▲▼高雄市議員號次抽籤，鳳山區結果。（圖／記者許展溢攝）

▲高雄市議員號次抽籤，鳳山區結果。（圖／記者許展溢攝）

高雄市長、市議員參選人號次抽籤今上午9點登場，鳳山區這次共有15人登記參選，除了現任議員要拚競選連任之外，還包含來勢洶洶的新人，戰況相當激烈。

【第9選區】（鳳山區）：8席

1號　李雨蓁（女，台灣基進）
2號　羅章譽（男，無黨籍）
3號　李雅靜（女，中國國民黨）
4號　鍾易仲（男，中國國民黨）
5號　陳妙真（女，台灣民眾黨）
6號　劉德林（男，中國國民黨）
7號　鄭安秝（女，中國國民黨）
8號　黃捷（女，無黨籍）
9號　陳慧文（女，民主進步黨）
10號　廖國誌（男，無黨籍）
11號　蘇致榮（男，民主進步黨）
12號　林智鴻（男，民主進步黨）
13號　顧崇德（男，時代力量）
14號　徐尚賢（男，無黨籍）
15號　張漢忠（男，民主進步黨）

▲▼高雄市議員號次抽籤，黃捷抽到8號。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄市議員號次抽籤，黃捷抽到8號。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄市議員號次抽籤，黃捷抽到8號。（圖／記者吳奕靖攝）

鳳山區備受矚目的黃捷，這次力拼競選連任，今年抽籤號碼抽到8號，在結束抽籤之後，她也在場外嗨比8拍照，可愛模樣相當吸睛。黃捷表示，抽到8號蠻好記，因為大家都知道8號代表的是「發」，也是個代表幸運的數字，希望能為選舉帶來好結果。她說，這次是她第一次競選連任，仍然謹慎看待、努力拚，希望選民可以幫忙拉票，力挺「鳳山8號」黃捷。

▲▼2022高雄市議員選戰，黃捷抽到8號。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2022高雄市議員選戰，黃捷抽到8號。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷也說，抽完號次後，她緊接繼續地方的拜訪行程，爭取選民認同。陳其邁市長今天則抽出四號，黃捷說，希望能和陳其邁市長「邁向更便捷，一起拚四年」。她說，除了市長支持4號，鳳山議員要支持8號，也要投下公投票的同意票，讓18歲公民權能夠修憲通過。

▲▼高雄市議員李雅靜身穿護士裝，手拿針筒現身號次抽籤現場。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員李雅靜身穿護士裝，手拿針筒現身號次抽籤現場。（圖／記者吳奕靖攝）

同為鳳山區競選連任的市議員李雅靜，今天則穿上粉色護士裝、手持針筒前來抽籤現場，在進場前她也在場外表達訴求高喊「高端白打、疫苗重打」。她痛批，民進黨錯誤的疫苗政策，除了花大錢之外，更讓國人深陷疫苗重打的窘境。她呼籲鄉親要擦亮眼睛，別讓大內宣、側翼風向給蒙蔽。

▲▼時代力量高雄市議員候選人顧崇德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼時代力量高雄市議員候選人顧崇德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼時代力量高雄市議員候選人顧崇德。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，首次參選的時代力量鳳山區市議員候選人顧崇德，今天抽籤抽到13號，他在結束完抽籤之後，也集結車隊，將從文化中心騎腳踏車回鳳山。

第4屆高雄市議員選舉候選人一共受理登記128人，不過，總席次由66席減為65席，有3個選區出現異動。異動選區部份為，第4選區左營、楠梓，本屆為8席，下屆增一席共9席；第7選區三民，本屆原有8席，下屆減一席共7席；第8選區前金、新興、苓雅，本屆原6席，下屆減1席剩下5席。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
日圓跌哈日族笑？他接刀滿手血「去日本不爽用現金」　釣一票苦主
麥當勞為了他「早上9點做薯條、炸雞」　超暖客製化感動上萬人
今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可寄杯、無兌換期限
快訊／新竹市長抽籤！　號次出爐
真會下雪！新北耶誕城11／11登場　「4燈區」搶先看
高雄首度「王見王」　陳其邁手握柯志恩：祝選舉順利
六都候選人號次一次看　台北市長選戰多達12人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

快訊／高雄市議員「鳳山15搶8」號次出爐　黃捷抽到8號賣萌拍照

新北汐止土石崩塌釀災　洪勝雄籲設置坡地監測警戒

觀音區草漯重劃區無法接水？　賴香伶：資訊應透明公開

中壢天晟醫院　榮獲GNTH無菸醫院國際金獎

「龍友」作夥逛花園夜市　侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

桃園市長選戰結果衝擊2024大選？　「雙鄭」看法大不同

表揚績優義務勞務機構　南檢辦業務聯繫座談

台南學甲區治水防洪改善工程陸續竣工　提升整體防洪保護標準

黃敏惠「婦女後援會成立大會」　11婦女團體近500婦女到場相挺

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

快訊／高雄市議員「鳳山15搶8」號次出爐　黃捷抽到8號賣萌拍照

新北汐止土石崩塌釀災　洪勝雄籲設置坡地監測警戒

觀音區草漯重劃區無法接水？　賴香伶：資訊應透明公開

中壢天晟醫院　榮獲GNTH無菸醫院國際金獎

「龍友」作夥逛花園夜市　侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

桃園市長選戰結果衝擊2024大選？　「雙鄭」看法大不同

表揚績優義務勞務機構　南檢辦業務聯繫座談

台南學甲區治水防洪改善工程陸續竣工　提升整體防洪保護標準

黃敏惠「婦女後援會成立大會」　11婦女團體近500婦女到場相挺

不善水性強下水！花蓮男美崙溪出海口遭浪襲　遊客下水救回一命

雲林縣長候選人號次出爐　張麗善出1號、劉建國2號、林佳瑜3號

百萬豪車停路邊一忘2年！要繳「22萬停車費」　車主現身曝原因

限時14天！台南最新「風車彩色環繞迷宮」　還能拍大型荷蘭風車

傻眼！素人參選者抽完市長號次才現身　原因曝光：搭小黃塞車

謝龍介陪4號蔡宗豪車隊掃街　強打「世代傳承」接班受矚目

《魷魚遊戲》001號化身「最酷爺爺」登封　穿聯名、踩高跟鞋氣場外露

路邊紅豆餅「1顆45元」！ 他傻眼：快追上雞排了...網掀2派論戰

苗栗一日驚傳2賄選案　14人遭約談偵訊...1人收押1人聲押

22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

地方熱門新聞

桃園市長選戰衝擊2024？　「雙鄭」看法不同

侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

高雄市議員「鳳山15搶8」　黃捷抽到8號

南檢辦業務聯繫座談

台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

黃敏惠「婦女後援會成立大會」

新北汐止土石崩塌　洪勝雄籲設置坡地監測

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台南學甲區治水防洪改善工程陸續竣工

日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

南消四大積極備戰辦理演訓

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

草漯重劃區無法接水　賴香伶：資訊應透明

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

更多熱門

相關新聞

即／高雄抽籤場外爆車禍　女大生騎機車擦撞單車嬤

即／高雄抽籤場外爆車禍　女大生騎機車擦撞單車嬤

2022九合一大選倒數，高雄市選委會今(21日)於文化中心舉行候選人號次抽籤。不過，裡面忙著抽籤，外面卻發生車禍，且事發地點就在國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街起點。

即／基隆市長號次出爐！謝國樑1號蔡適應3號

即／基隆市長號次出爐！謝國樑1號蔡適應3號

快訊／屏東縣長候選人號次出爐

快訊／屏東縣長候選人號次出爐

宜蘭縣長號次抽籤！林姿妙抽中1號

宜蘭縣長號次抽籤！林姿妙抽中1號

正負聲量都最高！憂被棄保？陳時中：聲量高不容易被操作

正負聲量都最高！憂被棄保？陳時中：聲量高不容易被操作

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

專家點名「超難追星座Top 4」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面