快訊／高雄市議員「鳳山15搶8」號次出爐　黃捷抽到8號賣萌拍照

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、吳奕靖、許展溢／高雄報導

年底九合一大選倒數，高雄市議員激戰也進入白熱化階段，其中，第9選區鳳山區共有15位候選人登記參選，競爭8席次，戰況激烈。今（21）日舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，鳳山區的候選人號次稍早也正式出爐，政壇白眼女神黃捷這次抽到8號。

▲高雄市議員號次抽籤，鳳山區結果。（圖／記者許展溢攝）

高雄市長、市議員參選人號次抽籤今上午9點登場，鳳山區這次共有15人登記參選，除了現任議員要拚競選連任之外，還包含來勢洶洶的新人，戰況相當激烈。

【第9選區】（鳳山區）：8席

1號 李雨蓁（女，台灣基進）

2號 羅章譽（男，無黨籍）

3號 李雅靜（女，中國國民黨）

4號 鍾易仲（男，中國國民黨）

5號 陳妙真（女，台灣民眾黨）

6號 劉德林（男，中國國民黨）

7號 鄭安秝（女，中國國民黨）

8號 黃捷（女，無黨籍）

9號 陳慧文（女，民主進步黨）

10號 廖國誌（男，無黨籍）

11號 蘇致榮（男，民主進步黨）

12號 林智鴻（男，民主進步黨）

13號 顧崇德（男，時代力量）

14號 徐尚賢（男，無黨籍）

15號 張漢忠（男，民主進步黨）

▲▼高雄市議員號次抽籤，黃捷抽到8號。（圖／記者吳奕靖攝）

鳳山區備受矚目的黃捷，這次力拼競選連任，今年抽籤號碼抽到8號，在結束抽籤之後，她也在場外嗨比8拍照，可愛模樣相當吸睛。黃捷表示，抽到8號蠻好記，因為大家都知道8號代表的是「發」，也是個代表幸運的數字，希望能為選舉帶來好結果。她說，這次是她第一次競選連任，仍然謹慎看待、努力拚，希望選民可以幫忙拉票，力挺「鳳山8號」黃捷。

▲2022高雄市議員選戰，黃捷抽到8號。（圖／記者賴文萱翻攝）



黃捷也說，抽完號次後，她緊接繼續地方的拜訪行程，爭取選民認同。陳其邁市長今天則抽出四號，黃捷說，希望能和陳其邁市長「邁向更便捷，一起拚四年」。她說，除了市長支持4號，鳳山議員要支持8號，也要投下公投票的同意票，讓18歲公民權能夠修憲通過。





▲高雄市議員李雅靜身穿護士裝，手拿針筒現身號次抽籤現場。（圖／記者吳奕靖攝）

同為鳳山區競選連任的市議員李雅靜，今天則穿上粉色護士裝、手持針筒前來抽籤現場，在進場前她也在場外表達訴求高喊「高端白打、疫苗重打」。她痛批，民進黨錯誤的疫苗政策，除了花大錢之外，更讓國人深陷疫苗重打的窘境。她呼籲鄉親要擦亮眼睛，別讓大內宣、側翼風向給蒙蔽。

▲▼時代力量高雄市議員候選人顧崇德。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，首次參選的時代力量鳳山區市議員候選人顧崇德，今天抽籤抽到13號，他在結束完抽籤之後，也集結車隊，將從文化中心騎腳踏車回鳳山。

第4屆高雄市議員選舉候選人一共受理登記128人，不過，總席次由66席減為65席，有3個選區出現異動。異動選區部份為，第4選區左營、楠梓，本屆為8席，下屆增一席共9席；第7選區三民，本屆原有8席，下屆減一席共7席；第8選區前金、新興、苓雅，本屆原6席，下屆減1席剩下5席。