高雄市議員候選人抽籤號次出爐　她每回必脫...今「裡面有穿」

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選倒數，高雄市議員激戰也進入白熱化階段，這次共有128人參選登記市議員，要競爭65席次，其中，以第4選區左營、楠梓最為激烈，形成20搶9局勢。今（21）日上午舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，號次結果也正式出爐。

▲第4選區候選人蘇柏銓就cosplay成日本動漫鬼滅之刃中的「炭治郎」造型。（圖／地方中心攝影）

▼李雅芬抽籤，先生打扮成蜘蛛人陪同。（圖／地方中心攝）

今天抽籤日出現不少候選人變裝出席，第4選區候選人蘇柏銓就cosplay成日本動漫鬼滅之刃中的「炭治郎」造型，爭取連任的市議員李雅芬，她的先生就以蜘蛛人造型陪同抽籤。同樣也是爭取連任的市議員李雅靜則穿著粉色護士服、手持針筒，表達「高端重打、疫苗白打」訴求。

▲▼柳淑芳每回參選都會在抽籤現場「脫衣」表達獨派訴求，她這次則穿著特製的細肩帶短裙亮相，裙子上還特別印著「裡面有穿」的字樣 。（圖／地方中心攝）

另外，這次登記參選第4選區左營、楠梓區的無黨籍市議員候選人柳淑芳，每回參選都會在抽籤現場「脫衣」表達獨派訴求，她這次則穿著特製的細肩帶短裙亮相，裙子上還特別印著「裡面有穿」的字樣，防止被選委會拉出場外的狀況。

事實上，柳淑芳2015年第9屆立法委員選舉號次抽籤時，當場脫衣表達訴求，穿著紅內衣和碎花短裙的她馬上成為全場焦點，抽完籤後，她更拉開自備的布條，上頭寫著「別讓馬溜了」！2018年也曾在議員抽籤會場，以競選旗幟當作連身裙表達訴求，一度試圖當場脫衣解放，嚇得選務人員緊急撈出一塊大桌巾替她遮擋。

2020年同樣也在抽籤現場以競選旗幟當作裙裝，見女警上前將她團團包圍，她隨即大喊，「我裡面有穿，不要把我打包出去！」引起現場一陣騷動。

▲黃敬雅歷經空難事故，事隔七年再穿上制服、別上當時的名牌。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄前鎮、小港區市議員候選人黃敬雅。（圖／記者陳宏瑞攝）

過去曾是復興航空空姐的黃敬雅，今日也穿上空姐制服到場抽籤，她說，這是空難時隔7年後，再度穿上制服、別上名牌，對她來說別具意義，重新穿上也有很多感觸，她想表達的是，「我已經準備好了！我要再次為民眾服務。」

對於此次選情，她認為，選舉是自己的，自己拚到底，用盡全力選上最重要。提到空姐大戰，黃敬雅笑說，「確實！但希望選民投票時，可以把票投給有責任感、誠信的人來服務。」

第4屆高雄市議員選舉候選人一共受理登記128人，不過，總席次由66席減為65席，有3個選區出現異動。異動選區部份為，第4選區左營、楠梓，本屆為8席，下屆增一席共9席；第7選區三民，本屆原有8席，下屆減一席共7席；第8選區前金、新興、苓雅，本屆原6席，下屆減1席剩下5席。

高雄市議員15選區席次分布及號次：

【第1選區】（旗山區、美濃區、內門區、六龜區、茂林區、杉林區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區）：3席

1號 朱信強（男，無黨團結聯盟）

2號 林義迪（男，中國國民黨）

3號 林慧欣（女，民主進步黨）

4號 林富寶（男，民主進步黨）

【第2選區】（湖內區、路竹區、茄萣區、田寮區、阿蓮區）：3席

1號 李亞築（女，中國國民黨）

2號 陳明澤（男，民主進步黨）

3號 鄭東元（男，中國國民黨）

4號 李柏融（男，無黨籍）

5號 黃明太（男，民主進步黨）

【第3選區】（岡山區、橋頭區、燕巢區、永安區、彌陀區、梓官區）：5席

1號 方信淵（男，中國國民黨）

2號 劉航遠（男，台灣基進）

3號 林志誠（男，民主進步黨）

4號 宋立彬（男，中國國民黨）

5號 黃思學（男，時代力量）

6號 黃秋媖（女，民主進步黨）

7號 陸淑美（女，中國國民黨）

8號 陳慶鴻（男，民主進步黨）

【第4選區】（左營區、楠梓區）：9席

1號 劉文晏（男，無黨籍）

2號 李柏毅（男，民主進步黨）

3號 白喬茵（女，中國國民黨）

4號 陳善慧（男，無黨籍）

5號 吳佩蓉（女，無黨籍）

6號 李眉蓁（女，中國國民黨）

7號 劉宥廷（男，無黨籍）

8號 謝天助（男，無黨籍）

9號 李雅慧（女，民主進步黨）

10號 李雅芬（女，中國國民黨）

11號 蘇博廷（男，無黨籍）

12號 鄭侑青（女，時代力量）

13號 陳麗珍（女，中國國民黨）

14號 柳淑芳（女，無黨籍）

15號 莊貽量（男，台灣民眾黨）

16號 黃文志（男，民主進步黨）

17號 黃偵琳（女，民主進步黨）

18號 陳子瑜（男，台灣基進）

19號 陳玫娟（女，中國國民黨）

20號 蘇柏銓（男，無黨籍）

【第5選區】（仁武區、大社區、鳥松區、大樹區）：5席

1號 黃飛鳳（女，民主進步黨）

2號 吳利成（男，中國國民黨）

3號 謝誌峰（男，無黨籍）

4號 張惟晴（女，中國國民黨）

5號 劉佳達（男，無黨籍）

6號 江瑞鴻（男，民主進步黨）

7號 張勝富（男，民主進步黨）

8號 陳清茂（男，無黨籍）

9號 王齡嬌（女，無黨籍）

10號 邱俊憲（男，民主進步黨）

11號 張婷婷（女，台灣基進）

12號 吳彥輝（男，無黨籍）

13號 陳惠君（女，台灣民眾黨）

【第6選區】（鼓山區、鹽埕區、旗津區）：4席

1號 蔡金晏（男，中國國民黨）

2號 陳美雅（女，中國國民黨）

3號 簡煥宗（男，民主進步黨）

4號 李喬如（女，民主進步黨）

5號 劉家榮（男，台灣民眾黨）

【第7選區】（三民區）：7席

1號 李佳玲（女，台灣民眾黨）

2號 陳建良（男，無黨籍）

3號 何權峰（男，民主進步黨）

4號 王文心（女，無黨籍）

5號 林于凱（男，時代力量）

6號 張博洋（男，台灣基進）

7號 曾俊傑（男，中國國民黨）

8號 鄭孟洳（女，民主進步黨）

9號 林武忠（男，民主進步黨）

10號 童燕珍（女，中國國民黨）

11號 康裕成（女，民主進步黨）

12號 黃柏霖（男，中國國民黨）

13號 黃香菽（女，中國國民黨）

【第8選區】（新興區、前金區、苓雅區）：5席

1號 郭建盟（男，民主進步黨）

2號 陳若翠（女，中國國民黨）

3號 許釆蓁（女，中國國民黨）

4號 劉景裕（男，無黨籍）

5號 湯詠瑜（女，民主進步黨）

6號 吳益政（男，無黨籍）

7號 黃紹庭（男，中國國民黨）

8號 黃文益（男，民主進步黨）

【第9選區】（鳳山區）：8席

1號 李雨蓁（女，台灣基進）

2號 羅章譽（男，無黨籍）

3號 李雅靜（女，中國國民黨）

4號 鍾易仲（男，中國國民黨）

5號 陳妙真（女，台灣民眾黨）

6號 劉德林（男，中國國民黨）

7號 鄭安秝（女，中國國民黨）

8號 黃捷（女，無黨籍）

9號 陳慧文（女，民主進步黨）

10號 廖國誌（男，無黨籍）

11號 蘇致榮（男，民主進步黨）

12號 林智鴻（男，民主進步黨）

13號 顧崇德（男，時代力量）

14號 徐尚賢（男，無黨籍）

15號 張漢忠（男，民主進步黨）

【第10選區】（前鎮區、小港區）：8席

1號 顏坤泉（男，左翼聯盟）

2號 朱挺玗（女，無黨籍）

3號 鄭光峰（男，民主進步黨）

4號 黃雍琇（女，民主進步黨）

5號 陳致中（男，民主進步黨）

6號 余宗熹（男，無）

7號 曾麗燕（女，中國國民黨）

8號 于仙玲（女，小民參政歐巴桑聯盟）

9號 黃敬雅（女，台灣基進）

10號 黃彥毓（男，民主進步黨）

11號 吳銘賜（男，台灣團結聯盟）

12號 蔡武宏（男，中國國民黨）

13號 湯茹婷（女，時代力量）

14號 陳麗娜（女，中國國民黨）

15號 陳識明（男，中國國民黨）

16號 李順進（男，無黨團結聯盟）

17號 蔡媽福（男）

【第11選區】（林園區、大寮區）：4席

1號 張雨柔（女，時代力量）

2號 李雨庭（女，民主進步黨）

3號 洪村銘（男，民主進步黨）

4號 邱于軒（女，中國國民黨）

5號 蔡永晶（男，無黨籍）

6號 楊佩樺（女，台灣基進）

7號 王耀裕（男，中國國民黨）

8號 黃天煌（男，中國國民黨）

9號 李建輝（男，無黨籍）

10號 韓賜村（男，民主進步黨）

【第12選區】（平地原住民選區：全市）：1席

1號 王義雄（男，中國國民黨）

2號 巫振興（男，民主進步黨）

3號 余葆祈FotolKila（男，無黨籍）

【第13選區】（山地原住民選區：左營區、楠梓區、三民區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、甲仙區、杉林區、內門區、那瑪夏區）：1席

1號 葛姵瑩（女，無黨籍）

2號 陳幸富（男，無黨籍）

【第14選區】（山地原住民選區：鹽埕區、鼓山區、新興區、前金區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、美濃區、六龜區、桃源區）：1席

1號 高忠德Takiludun．Anu（男，無黨籍）

2號 賴文德（男，無黨籍）

3號 林錫閔（男，無黨籍）

【第15選區】（山地原住民選區：苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、茂林區）：1席

1號 范織欽Pasulang．Tomatalate（男，無黨籍）

2號 林榮昊（男，中國國民黨）