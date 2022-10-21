快訊／高雄市長抽籤號次出爐！　陳其邁抽到4號、柯志恩3號

▲陳其邁與柯志恩將在高雄市長參選人抽籤日首度同台。（合成圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

年底九合一大選倒數，高雄市長候選人共受理登記4人，包括民進黨陳其邁、國民黨柯志恩、政治素人鄭宇翔、無黨籍曾尹儷。今（21）日上午舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，稍早號次結果也正式出爐。號次抽籤結果，鄭宇翔抽到1號、陳其邁抽到4號、柯志恩抽到3號、曾尹儷抽到2號。

▲▼陳其邁在抽籤日首度與柯志恩同台互動。（圖／記者許展溢攝）

高雄市長、市議員參選人號次抽籤於今早9點在高雄市文化中心登場，4位市長候選人包含陳其邁、柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔都親自現身抽籤，而這也是柯志恩投入選戰將近3個月以來，首度跟陳其邁同台。

▲▼柯志恩到場準備參加號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩陣營今在8點50分到場，在進場前先在外面跟支持者打招呼，藍營議員們也一同在旁高喊「支持柯志恩，高雄100分」、「柯志恩凍蒜」，陪同她進場，她受訪表示，抽到1-4號都好。而陳其邁則在約9點時到場，首次與柯志恩互動打招呼、握手，對於希望抽到幾號，他說都好。

▲高雄市長選舉，陳其邁抽到4號。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁爭取連任，這次號次抽籤抽中4號，隨後支持者也喊出「再拚四年，高雄起飛！」口號。陳其邁於2020年補選時，以兩年拚四年為訴求，今年則以兩年內拚出的政績，盼市民朋友持續給予支持肯定，讓陳其邁有機會再拚四年，讓高雄可以起飛。

在結束抽籤後，陳其邁與柯志恩雙方陣營也立即進行掃街活動，向市民公布號次。柯志恩陣營找來前總統馬英九站台助陣，陳其邁則邀請所有市民朋友跟他站在一起。