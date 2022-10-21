農村都市零距離　「農村食樂節」體驗交流蹦出新火花

▲第一屆農村食樂節，活動從10/15至10/23兩個週末在高雄國立科學工藝博物館展開，現場不只有精彩表演，還有食農市集區、DIY體驗活動等，吸引許多民眾前來。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

第一屆農村食樂節，在高雄國立科學工藝博物館熱鬧展開。活動多元，不僅主舞台有精彩表演，現場還設有食農市集區、教材展示，以及DIY體驗活動等近30個攤位，吸引許多家長帶著小朋友一同前來參與。民眾蘇媽媽說，「想要帶小朋友來體驗農村相關活動，透過DIY創意還可以刺激大腦發展；小朋友現在已經很少有農事體驗的機會，所以我覺得帶他們來，除了能看到各個小農的產品之外，也可以讓孩子實際體驗到農夫的辛苦。」

▲▼現場設有多樣優質農產品攤位。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

「農村食樂節」透過活動規劃，期盼民眾能更進一步了解農村活動，從農村文化、在地美食與生態地景等，來到這裡都可以一次掌握。高雄市政府農業局長張清榮提到，「透過跟水土保持局還有科工館，與農業局大家的合作提供了這個平台，讓我們型農、青農甚至合作社產銷班來這裡做展售，直接可以跟我們消費者面對面來溝通，讓消費者來了解整個高雄市的優質農特產品以及伴手禮，使大家進而能了解整個產業的狀況。」水保局臺南分局長傅桂霖則補充提到，「我們把大高雄、臺南、屏東，甚至花蓮很多的農特產品帶來到這裡做展示，主要是要落實食農教育精神和理念，讓都會區的朋友們可以知道怎麼樣吃在地、食當季，讓食農教育落實到每個層面，無論是從產地到餐桌、從小孩到老人，不管什麼歲數的夥伴或任何場域，都可以得到很好的教育理念。」

▲小朋友開心體驗DIY創意活動。

▲第一屆農村食樂節熱鬧展開。

不僅有好吃還有好玩，攤位消費滿100元就可以獲得1枚點數，3枚就能兌換獎品，集滿越多還能獲得抽獎機會；另外還有闖關集章活動，過三關並在粉絲團按讚，就能兌換精美小禮物，或是拍照按讚分享還可以抽iPhone等好禮。除了戶外有精彩活動，也舉辦室內研討會，結合永續主題進行討論，豐富內容多面向體驗食農教育。活動從10/15至10/23兩個週末，有興趣的民眾不妨把握機會，一同前來感受「食」的樂趣。

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