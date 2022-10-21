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高雄鎮港區17搶8號次出爐！陳麗娜突襲參選抽中14號　前空姐9號

▲▼2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者許宥孺、吳奕靖、陳宏瑞、許展溢／高雄報導

2022九合一大選倒數，這屆高雄市第十選區(前鎮、小港區)選情頗為戲劇性，除了民進黨初選落敗的新人余宗熹執意參選、不惜退黨引發風波外，國民黨陳麗娜突襲參選也鬧出內鬨，最終有17人登記參選爭搶8席。此外，陳麗娜和台灣基進黃敬雅也上演復航兩代空姐的大PK，更為選情增添看頭。高雄市選委會今(21日)舉辦候選人號次抽籤，陳麗娜抽中14號、陳致中抽中5號、黃敬雅抽中9號。

高雄市選舉委員會今(21日)辦理高雄市第4屆市長、市議員及里長選舉候選人姓名號次抽籤作業，上午9點於文化中心舉行。

此次鎮港區仍維持8席議員，計有17人登記參選，其中有7名女性參選人要爭搶2席婦女保障名額。現任8名議員分別是國民黨陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏，民進黨陳致中、鄭光峰、林宛蓉，無黨團結聯盟李順進以及台灣團結聯盟吳銘賜。

其中，五連霸議員林宛蓉在今年3月宣布放棄競選連任，並交棒傳承給同黨新人黃彥毓。而同樣五連霸的藍營資深議員陳麗娜也在4月宣布不再連任，將交棒給助理呂謦煒，同樣掀起不少話題。

▲▼陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

▲陳麗娜原宣布交棒給助理呂謦煒，卻壓線登記參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

不過呂謦煒於黨內初選時落馬，結果由陳識明出線。然而，先前表態不再參選的陳麗娜，以「顧全大局」為由，在最後一刻壓線登記，對選情投下震撼彈，也讓不知情的新人陳識明大感錯愕，怒批黨部若是因為婦保名額而徵召，那初選根本不具存在意義，更呼籲黨部應退還初選期間費用。

而「登板救援」的陳麗娜，以為自己投入參選不會破壞黨內選情，甚至還能多拿一席，讓國民黨提名4人「全壘打」，她自評有抬升作用，才接受黨內高層建議參選。不過面對負面聲浪，陳麗娜也強調，並非是要打壓年輕人，即便自己是國民黨員，選舉公報也記載國民黨籍，但她仍向黨部強調，「不配票、不推薦、不參與黨內在前鎮小港的造勢活動」。

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

▲鎮港選區出現復興航空兩代空姐PK。（合成圖／翻攝自陳麗娜粉專、黃敬雅競選團隊提供）

事實上，鎮港區選戰也頗有亮點，陳麗娜與台灣基進的黃敬雅，過去都在復興航空擔任空姐，直接上演兩代空姐大PK，兩人若在選區同一場合碰面，黃敬雅也會禮貌性喊陳麗娜「學姊好」。今年33歲的黃敬雅，在2015年不幸遇上復航空難，她是唯一倖存的空服員，經過慢慢復健路後，她認為老天留她一命必有所用，因此決定參政改變體制。

【高雄第十選區抽籤號次如下】

1號 　顏坤泉(男，左翼聯盟)
2號　 朱挺玗(女，無)
3號 　鄭光峰(男，民主進步黨)
4號　 黃雍琇(女，民主進步黨)
5號 　陳致中(男，民主進步黨)
6號　 余宗熹(男，無)
7號　 曾麗燕(女，中國國民黨)
8號　 于仙玲(女，小民參政歐巴桑聯盟)
9號 　黃敬雅(女，台灣基進)
10號　黃彥毓(男，民主進步黨)
11號　吳銘賜(男，台灣團結聯盟)
12號　蔡武宏(男，中國國民黨)
13號　湯茹婷(女，時代力量)
14號　陳麗娜(女，中國國民黨)
15號　陳識明(男，中國國民黨)
16號　李順進(男，無黨團結聯盟)
17號　蔡媽福(男，宗教聯盟)

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