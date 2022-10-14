高鐵信用卡優惠「購票7折起」　預購限制鬆綁！放寬29天前可先買

▲高鐵放寬信用卡優惠可提早乘車前29天購買。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

邊境解封，國人生活趨於正常，高鐵旅運人次逐步回升，台灣高鐵公司再加大力道吸客，今(10/14)宣布「信用卡購票優惠」發車前4天才能預購將大幅放寬為發車前29天前就可預買，旅客採信用卡紅利點數折抵票價最多可便宜3成，等同購票最低7折起。

台灣高鐵公司表示，與各大銀行合作推出「信用卡購票優惠」，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前4天，大幅開放到發車前29天各車次，比照一般對號座車票的預購規定，每逢週五及週六，即可至多預訂四週後至週日之車票。

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高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」可以銀行信用卡紅利點數折抵票價，最多可折減全票票價3成，等同票價7折，還有「商務車廂升等優惠」等優惠。旅客透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App之「信用卡優惠專區」預訂，或可至各車站售票窗口購買。

▲高鐵鬆綁旅客使用信用卡優惠購票限制。（圖／記者李姿慧攝）

台灣高鐵公司表示，本次調整後，旅客均可預購29天內之高鐵車票；同時，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等權益。不過各銀行優惠規則不同，該優惠由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，如紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用，

此外「商務車廂升等優惠」則須留意乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價情況，民眾需留意。