台中議員批市府壓下搶案　中警：發生地屬鐵路警察局權責

▲▼台中議員陳世凱（下）臉書批評市府壓下搶案新聞，台中警方澄清，發生地屬鐵路警察局權責。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

高鐵台中站12日晚間7點多發生一起虛擬貨幣交易搶案，市議員陳世凱在臉書痛批市長盧秀燕和台中市警察局把搶案新聞壓了一天一夜，何時才要告訴市民真相？台中市警察局表示，本案事發地在高鐵站區內，管轄機關為鐵路警察局台中分局，案件雖非台中警方轄區，仍在第一時間協助採證等相關作為。

高鐵站區昨晚發生搶案，且就發生在人來人往的高鐵站，陳世凱在臉書po文批評盧秀燕市長和警察局壓下新聞，而且還要市民看看市政府多會壓新聞？

台中警方表示，根據今年1月5日修訂的法規「內政部警政署鐵路警察局與各級警察機關權責劃分及工作聯繫要點」，其中第4點即明載，「國營鐵路、高速鐵路及捷運系統共構車站內發生妨害治安案件，由受理報案在先之警察局先作緊急處理，並將傷亡護醫情形通報管轄之警察局。管轄之警察局警察抵達現場後，原受理報案之警察局應將全案移由管轄之警察局負責處理。」

台中警方說，這件搶案的案發地為台中高鐵站站區內，管轄機關為內政部警政署鐵路警察局台中分局，不過台中警察局基於共同維護治安之立場，昨晚第一時間即主動派員協助鐵路警察局台中分局，並且共組專案小組積極偵辦中，全力守護台中市。