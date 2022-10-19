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無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒...檢批：妳有很多選擇

 ▲▼ 林筱路 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林筱路無照酒駕撞死人，一審11月23日宣判。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

29歲林筱路三度無照酒駕，撞死方姓交管工人，法院19日開合議審理庭。在押林女稱案發前與友人聚餐，是被逼喝酒，以為續攤喝壺茶酒就醒，更悔悟稱「當時驚慌失措，打錯檔才會倒車」無逃脫並認符合自首要件；公訴檢察官語重心長說「被告有很多選擇可以避免酒駕，但被害人卻沒選擇」，請求從重量刑。審判長諭知全案辯論終結，訂下月23日宣判。

身分為原住民的林女今仍做認罪答辯，雙方對證據能力也都不爭執，但從證據清單證人筆錄得知，林女案發當天駕駛BMW Z4敞篷跑車從北市一路高速開回淡水，乘坐副駕駛座的黃姓閨蜜曾對林說「開慢點！我會害怕」但林女卻置若罔聞，直到撞上人才停下車輛。

上回開庭，當庭播放案發時多支監視器，畫面中，林女駕駛車輛以時速80公里在路上一路衝，行駛到前方遇大型工程車擋住路，交管工人則圍一旁，林女竟倒車，影片中她短暫停車，又開始往前開一小段又再次倒車，現場工人則證稱「林女倒車時，企圖二度輾壓方姓交管工人」，但畫面模糊因此無法辨識。

今開庭，林女認自己符合自首要件，請求減刑，但公訴檢察官認，林女案發當下沒報警，直到警方到場才下車，且車輛為敞篷車，應可以查看車外狀況，是否為自首認定，請法院斟酌，同時也認為不管如何，應是不予減刑。

▼林女撞死54歲方姓交管工人後，疑企圖駕車逃逸。（資料圖／目擊工人提供）

▲▼警方詢問目擊工人事發經過 。（圖／目擊工人提供）

公訴檢察官問林女，是否知道政府宣導不酒後駕車，為何當天仍喝酒駕車？林女說「我當時喝茶以為酒醒，沒想到發生錯誤」；檢又問，當天是否已經過了無大眾運輸搭乘時間、出門是否有預計喝酒、或考慮要開車回家，而不喝酒？林女猶豫一下，緩緩說「我當天沒喝，是被逼的」；檢最後問，為何不搭計程車回家、朋友有無告訴妳開酒不要開車？她則說「沒有」。

審判長問林女，警察到場後是否仍在汽車駕駛座上，她則激動說「沒有！我已經下車很久了」；至於倒車她則解釋，當時驚慌失措，想說撞到什麼東西，所以打錯檔，才會倒車。

審判長問學歷、正當職業，林女回立刻回高中畢業，至於職業，她停了數秒遲遲說不出來，審判長才緩頰說，曾經做過哪些工作也行，她才說「網拍、直播」，更說家中經濟都是她支付，所以才會晚上出門工作。

▼29歲林筱路從案發羈押至今，她認為自己符合自首要件，請求輕判。 （資料圖／記者黃宥寧攝）

方姓工人姐姐委任律師表示，一個活生生有溫度的人，就因被告而失去生命，而被告前次為卸責竟說是撞到假人，今又稱打錯檔，種種行為都可顯示被告有企圖逃脫行為，故認不符合自首要件，迄今也未和解，懇請從重量刑。

林女辯護律師則說，林女深感抱歉，也知錯，也想努力賠償家屬，但因家庭狀況無法達成家屬金額，以至於無法和解，希望能從輕量刑。

公訴檢察官補充，林女酒駕致人於死，而社會上對於酒駕行為0容忍，林女過去有多次酒駕前科、無照，在限速50公里道路上開到76公里，白天經過此路段，應該會知道該路段正在施工，林女有很多種策略避免憾事，最後卻喝一壺茶開快車上路回家，根本不考慮別人生命安危，當天也有另輛車高速行駛，但對方在看見施工後減速，林女卻因喝酒未立即發現，請求從重量刑，同時也強調，並無因林女開好車而有特殊心態，而是在過程她有很多選擇，同樣為了生活但被害人卻沒選擇。

審判長諭知全案辯論終結，訂下月23日宣判，林女則在法警戒護下還押台北女子看守所。

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