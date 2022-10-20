澳洲男「隨手餵野狗」挨罰7.4萬元！路邊遇毛孩　竟是危險掠食者

▲澳洲一名23歲男子因餵食澳洲野犬挨罰。（圖／翻攝昆士蘭州環境與科學部）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名男子前往昆士蘭州弗雷澤島（Fraser Island）旅遊時，隨手拿餅乾餵食「路邊野狗」，卻因此挨罰2300美元（約新台幣7.4萬元）。原來，這種動物名為「澳洲野犬」（Dingo），是一種野化犬類，自從塔斯馬尼亞虎（Tasmanian tiger）於20世紀滅絕後，就一直是澳洲的頂級掠食者。

昆士蘭州環境與科學部4月接獲民眾拍照檢舉，調查數月後，於本周決定開罰。男子當時在虎克角碼頭（Hook Point）排隊等候渡輪，由於就在隊伍最前方，因此公然餵食澳洲野狗的行為，遭到多人目擊。

官員德弗里（Mike Devery）表示，弗雷澤島每年湧入約40萬名遊客，少數人卻不顧澳洲野犬及他人安全，「餵食澳洲野犬可能讓牠們習慣接近人類討食，而這會讓人類和澳洲野犬都置身危險之中。」

▲澳洲野犬是一種野化犬類。（上圖／免費圖庫pixabay；下圖／達志影像／美聯社）

距今約5000-8500年前，澳洲野犬從東南亞被帶至澳洲，在自然環境中逐漸野化，如今遍佈澳洲各地，包括沙漠、草原、森林等環境。今年4月一份研究指出，雖然牠們看起來就像米克斯，但從基因上來看，是介於狼和犬之間的動物。

雖然澳洲野犬在當地原住民文化備受尊崇，卻經常獵食牧場牲畜、破壞農作，帶來不少經濟損失。《澳洲新聞》寫道，儘管牠們在其他地區可能被視為有害動物，卻是弗雷澤島生態系的一部份，受到法律保護。不論在弗雷澤島任何地方，對澳洲野犬餵食、刻意吸引或打擾都是違法行為，將面臨最高1萬1500美元（約新台幣37萬元）罰款。

▲德國新明斯特動物園（Neum'nster Zoo）人工餵養長大的澳洲野犬（Dingo） 。（圖／達志影像／美聯社）