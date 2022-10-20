同台柯文哲被酸黑白配　鍾東錦：我心地善良、說我黑道聽來不舒服

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日到台北市進行市政交流，與台北市長柯文哲同框。針對外界炒作「黑白配」、質疑黑道背景，鍾東錦在受訪時說，不清楚什麼黑白，自己心地很善良，「有記者說我黑道背景，我聽起來很不舒服」，直言去年底苗栗辦公投的時候他還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月變黑道。

針對民進黨不斷炒作「黑白配」，民進黨北市黨部主委張茂楠更帶著女兒張文潔來抗議，鍾東錦先表示，張茂楠議員是苗栗人，有個弟弟好像在苗栗當校長，「我想他一定是希望苗栗可以更好，我們抱著學習的態度」。

「當然，什麼黑白我是不太清楚，我覺得我是心地很善良，善良是一種選擇，我一定會很努力很認真。」鍾東錦說，今天有機會來台北看大數據，是苗栗很需要的，像柯市長講的，Copy的會比較快，希望苗栗能盡快跟上腳步，將來變成智慧城市。

由於不斷被追問黑道背景，鍾東錦後來略帶不滿表示，「有記者說我黑道背景，我聽起來很不舒服」，去年底苗栗辦公投的時候他還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月變黑道，怎麼來的我不清楚。

至於違法經營砂石的指控，鍾東錦說，他已經10年沒有經營，當然有些土地承租給砂石場，但只是堆置砂石，就像家裡房子裡面東西擺不下，擺在庭院、擺在外面，「只是違規堆置，如果有罰款，就是6萬元的事，等於只是不小心撿了葡萄、偷摘西瓜一樣的意思」。

鍾東錦說，因為選舉把很多事情故意放大，大可不必，因為砂石是國家建設很重要的原料，應該是要很公平的看待砂石行業，也希望各位媒體先進去研究一下現在的砂石採售分離已經16年，「這16年裡砂石沒有黑白兩道，也沒有違法」。

另外，國民黨苗栗縣黨部做出撤銷縣長徐耀昌黨籍建議案，國民黨中央考紀會原本預定今天下午將開會討論，但因人數不足流會。鍾東錦說，國民黨如果是一個一致的政黨，不是雙標黨，應該先處理劉政鴻前縣長4年前幫徐定禎輔選的事情，「先處理好才可以處理其他人吧，政治還是要有順序」。