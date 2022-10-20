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麻油雞控必吃！肯德基新推「台酒麻油紙包雞」期間限定開賣

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

天涼必吃！肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，以在地北斗胡麻油加入薑母爆香後，再倒入台酒紅標米酒，搭配麻油，結合嫩雞腿肉、爽口杏鮑菇，以210度蒸烤入味，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲「台酒麻油紙包雞」採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行。（圖／記者林育綾攝）

肯德基「台酒麻油紙包雞」採取獨有「紙包雞」封烤技術，以210度溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包循環蒸氣，保留鮮嫩雞汁與食材原味，不僅能完整封留雞汁與麻油酒香，還有杏鮑菇的鮮味舔口感，一打開紙包雞，就能立刻感受撲鼻的麻油香與酒香，瞬間瀰漫，讓人食慾大開。

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

針對喜歡酒香的消費者，此次也貼心附上紅標純米料理米酒包，食用時可依照喜好添加，讓雞腿肉結合麻油入味，香氣更逼人。「台酒麻油紙包雞」將於10月25日～12月5日期間限定開賣，單點136元，同步還有「麻油風味飯」45元，可搭配套餐、XL重量餐、同樂餐等多重組合優惠。

▲▼肯德基推出期間限定新品「台酒麻油紙包雞」，同步還有期間限定麻油風味飯，將於10月25日～12月5日開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲此次也貼心附上紅標純米料理米酒包，食用時可依照喜好添加。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食必勝客近來打造首家「HOT燒站」，選在台北車站補習街商圈開幕！專滿足上班族、學生族外食需求，主打現點現烤5分鐘就能帶走，還能從透明廚房看見手工比薩的烘烤過程，更獨家開賣「冰火菠蘿」，即日起至10月31日推出冰火菠蘿嚐鮮價39元（原價59元），每日限量50份。

▲▼必勝客全新店型「HOT燒站」也有多種獨家菜單，主打5分鐘外帶。（圖／記者林育綾攝）

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